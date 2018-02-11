الألمان يرون أن "عيد الحب" تأثر سلبا بالتجارة

هسبريس - متابعة

أعرب أغلب الألمان عن رأيهم في أنه يتم التعامل مع عيد الحب "الفالنتين" بشكل تجاري للغاية.

وذكر 74 بالمئة من الألمان الذين شملهم استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي في ألمانيا، أنهم يرون أن التجارة تطغى في هذا اليوم الذي يوافق الرابع عشر من شهر شباط/فبراير من كل عام.

وفي المقابل ذكر 7 بالمئة فقط أنهم لا يرون ذلك.

وأعرب 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع عن رأيهم في أنهم لا يرون سببا أيضا في تقديم هدية بهذا اليوم، وذكر 52 بالمئة أنهم لا يرون سببا للقيام بشيء خاص خلاله.

وذكر 35 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع أن الورود تعد هدية مناسبة، إذا كان للهدايا دور مهم في هذا اليوم، وجاء بعد تقديم الورود ، فكرة الدعوة على تناول الطعام ، حيث أيدها 27 بالمئة.

يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 6 و9 فبراير الجاري في ألمانيا، وشمل 1054 شخصا.