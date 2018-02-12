البحث عن العملة الافتراضية يسجن مهندسين روس

هسبريس - و.م.ع

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي مهندسين يعملون في المعهد الروسي لأبحاث الفيزياء التجريبية لاستخدامهم أجهزة الحاسوب في المركز النووي للبحث عن العملات الافتراضية ومحاولة تحقيق مكاسب مالية.

وذكرت وسائل اعلامية روسية، الأحد، أنه تم إلقاء القبض على المهندسين بعد أن حاول أحدهم توصيل حاسوب فائق السرعة موجود في المؤسسة الحساسة بسبب طبيعة عملها، إلى شبكة الإنترنيت.

ويستخدم الحاسوب الخارق في المركز للقيام بعمليات محاكاة للأسلحة النووية، ويحظر توصيل أجهزة المركز بشبكة الإنترنيت بسبب حساسيتها.

ونقل المصدر ذاته عن المتحدث الرسمي باسم المعهد الروسي، الذي لم يحدد عدد المعتقلين، قوله إن جهاز الأمن الفدرالي الروسي لم يصدر أي بيان بهذا الشأن.