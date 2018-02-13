24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1212:4715:4518:1319:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين (5.00)

  2. "قلوب دافئة" تقاوم آثار البرد القارس في وزان (5.00)

  3. الدرهم يرتفع مقابل الأورو وينخفض أمام الدولار (5.00)

  4. الإنتاج العلمي لجامعات المغرب يسجل 155 براءة اختراع في سنة (5.00)

  5. المؤتمر القومي يثمن إسقاط "إف16" إسرائيلية‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سلطنة عُمان تفتتح مشروعا ضخما للطاقة الشمسية

سلطنة عُمان تفتتح مشروعا ضخما للطاقة الشمسية

سلطنة عُمان تفتتح مشروعا ضخما للطاقة الشمسية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 00:34

أعلنت سلطنة عُمان، الإثنين، افتتاح مشروع "مرآة" للطاقة الشمسية في منطقة مرمول بمحافظة ظفار (جنوبي البلاد)، الذي يعد من الأكبر على مستوى العالم.

وذكرت وزارة النفط والغاز العُمانية عبر حسابها الرسمي على "توتير"، أن المشروع تم إنجازه بالتعاون بين شركتي نفط عمان (حكومية)، وشركة "جلاس بوينت سولار" الأمريكية.

وبحسب الوزارة، تم إنشاء مشروع مرآة في حقل أمل جنوب منطقة امتياز نفط عُمان، وهي الجهة المالكة والمشغّلة للحقل النفطي، إذ يعد أحد أكبر محطات الطاقة الحرارية الشمسية في العالم.

المحطة تسخر أشعة الشمس لتوليد البخار الذي سيستخدم بدوره في الأساليب الحرارية للاستخلاص المعزز للنفط، لاستخلاص النفط الثقيل من الحقل.

وزادت الوزارة: "يؤكد هذا المشروع على وجود سوق ضخمة لاستخدام الطاقة الشمسية في صناعة النفط والغاز، إذ ستبلغ طاقته 1 جيجاواط حراري".

وبدأ العمل في المشروع في أكتوبر 2015، وسيساهم في إنتاج كمية طاقة هائلة للمستهلكين تفوق ما تنتجه محطات الطاقة الشمسية الأخرى في العالم.

وسيوفر المشروع نحو 5.6 تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي سنوياً، وهي كمية يمكن الاستفادة منها في توفير الكهرباء للمنازل لأكثر من 209 آلاف شخص في عُمان، بحسب بيانات سابقة.

وتملك السلطنة في نفط عمان التي تأسست في 1937، نحو 60 بالمائة، بينما تتوزع بقية الأسهم على شركاء أجانب أبرزهم شركة شل الهولندية بنسبة 34 بالمائة.

و"جلاس بوينت سولار" تعد الشركة العالمية في استخدام الطاقة الشمسية في مجال الاستخلاص المعزز للنفط، تتخذ من ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة مقراً لها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.