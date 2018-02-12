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لجنة التحقيق: الارتطام بالأرض فجر الطائرة الروسية

لجنة التحقيق: الارتطام بالأرض فجر الطائرة الروسية
هسبريس - متابعة
الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:40

قال المحققون الاتحاديون بروسيا اليوم الاثنين إن الطائرة التي تحطمت أمس الأحد انفجرت لدى ارتطامها بالأرض، ولم تندلع النار على متنها قبل ذلك.

وقالت لجنة التحقيق في بيان إن الطائرة كانت سليمة عندما ارتطمت، ولم تندلع على متنها نيران، مضيفة أن هناك أكثر من مئة شخص يعملون في هذه القضية.

وكان على متن الطائرة 71 شخصا. ويعد هذا الحادث الأول من نوعه للطائرة خلال رحلة تجارية، كما أنه الحادث الأكثر دموية الذي يشهده العالم منذ أكثر من عام.

وتشتبه السلطات أن سبب الحادث خطأ بشري أو عطل فني أو بسبب الطقس السيئ. كانت موسكو قد شهدت الأسبوع الماضي هطول أكبر كمية ثلوج منذ قرن.

وكانت الطائرة ان-148 وعمرها ثمانية أعوام ، التابعة لشركة ساراتوف الجوية، في طريقها لمدينة أورسك، بالقرب من الحدود مع كازاخستان، عندما تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار دوموديدوفو في موسكو.

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