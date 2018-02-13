24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1212:4715:4518:1319:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين (5.00)

  2. "قلوب دافئة" تقاوم آثار البرد القارس في وزان (5.00)

  3. الدرهم يرتفع مقابل الأورو وينخفض أمام الدولار (5.00)

  4. الإنتاج العلمي لجامعات المغرب يسجل 155 براءة اختراع في سنة (5.00)

  5. المؤتمر القومي يثمن إسقاط "إف16" إسرائيلية‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تطالب إيران بالتخلي عن "العداء" لإسرائيل

ألمانيا تطالب إيران بالتخلي عن "العداء" لإسرائيل

ألمانيا تطالب إيران بالتخلي عن "العداء" لإسرائيل
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 01:24

طالبت الحكومة الألمانية إيران بالتخلي عن "موقفها العدواني تجاه إسرائيل".

واتهم المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت طهران أمس الاثنين بالمساهمة في "تصعيد خطير" للحرب في سورية عبر دعم مليشيات.

وقال زايبرت إن الحكومة الألمانية تطالب في هذا الإطار طهران بـ"التخلي عن موقفها العدواني تجاه إسرائيل والنأي بوجه عام عن سياسة عدوانية تجاه دولة إسرائيل"، مؤكدا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الغريب الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 01:38
واين هو حق فلسطين وسوريا ولبنان من الاستعمار الصهيوني عار عليك يا المانيا النازية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - العبدي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 02:08
المانيا تدافع عن اسرائيل بالباطل و بالوجة المكشوف ضد العرب و المسلمين .ونسيت ما قعل فيها بل اصبحت المانيا متصهينة 100%.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.