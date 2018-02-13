ألمانيا تطالب إيران بالتخلي عن "العداء" لإسرائيل

هسبريس - متابعة

طالبت الحكومة الألمانية إيران بالتخلي عن "موقفها العدواني تجاه إسرائيل".

واتهم المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت طهران أمس الاثنين بالمساهمة في "تصعيد خطير" للحرب في سورية عبر دعم مليشيات.

وقال زايبرت إن الحكومة الألمانية تطالب في هذا الإطار طهران بـ"التخلي عن موقفها العدواني تجاه إسرائيل والنأي بوجه عام عن سياسة عدوانية تجاه دولة إسرائيل"، مؤكدا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.