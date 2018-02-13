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ألمانيا تطالب إيران بالتخلي عن "العداء" لإسرائيل
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 01:24
طالبت الحكومة الألمانية إيران بالتخلي عن "موقفها العدواني تجاه إسرائيل".
واتهم المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت طهران أمس الاثنين بالمساهمة في "تصعيد خطير" للحرب في سورية عبر دعم مليشيات.
وقال زايبرت إن الحكومة الألمانية تطالب في هذا الإطار طهران بـ"التخلي عن موقفها العدواني تجاه إسرائيل والنأي بوجه عام عن سياسة عدوانية تجاه دولة إسرائيل"، مؤكدا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الغريب الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 01:38
واين هو حق فلسطين وسوريا ولبنان من الاستعمار الصهيوني عار عليك يا المانيا النازية
2 - العبدي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 02:08
المانيا تدافع عن اسرائيل بالباطل و بالوجة المكشوف ضد العرب و المسلمين .ونسيت ما قعل فيها بل اصبحت المانيا متصهينة 100%.
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