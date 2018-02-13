24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1212:4715:4518:1319:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين (5.00)

  2. "قلوب دافئة" تقاوم آثار البرد القارس في وزان (5.00)

  3. الدرهم يرتفع مقابل الأورو وينخفض أمام الدولار (5.00)

  4. الإنتاج العلمي لجامعات المغرب يسجل 155 براءة اختراع في سنة (5.00)

  5. المؤتمر القومي يثمن إسقاط "إف16" إسرائيلية‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الصين تستقبل "عام الكلب" باحتفالات الثلوج والنار

الصين تستقبل "عام الكلب" باحتفالات الثلوج والنار

الصين تستقبل "عام الكلب" باحتفالات الثلوج والنار
هسبريس - إفي
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 00:33

يضع الصينيون اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الجارية لاستقبال السنة القمرية الجديدة التي تعرف هذه المرة بـ"عام الكلب" بإقامة فعاليات مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت قناة (سي سي تي في) الرسمية اليوم أن الاحتفالات تقام في جميع أنحاء الصين بمناسبة العام الجديد الذي يبدأ في 16 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن بعضها سيكون باستخدام الثلوج والآخر بالنار.

وفي مدينة تشونجكينج الواقعة على ضفاف يانجتسي، أقيمت ما تسمى برقصة تنين النار، إذ كان يرقص إطار من القماش يجسد هذا الحيوان تحت أمطار من برادة الحديد المشتعل.

وحضر نحو 10 آلاف شخص هذا العرض الذي يعتبر تقليدا متوارثا منذ 3 عقود، ويقام في مناطق مختلفة من الصين.

وفي المناطق المرتفعة من البلد الآسيوي، خاصة في الشمال، تم نحت تماثيل من الثلوج من أجل الاحتفال بوداع "عام الديك" واستقبال "عام الكلب".

ويطلق الصينيون على كل عام قمري بحسب التقويم المحلي اسما مختلفا لأحد الحيوانات التي ترمز للأبراج الصينية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - pikatchu الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 01:50
حنا محتفلين باعوام الكلب هيا حتى ولينا في هذه البلاد بحالنا بحالو . مزال الكلب راه تاينعس حتى تيقولهالو راسوو تافيق ضامن رزقو عطى الله الزبل مياكل . اما حنا متشوف نعاس تعيا ماتبريكولي من هنا وهنا و كاتلقاك ممامصور والو و الدولة مزال كاتسالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.