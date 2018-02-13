الصين تستقبل "عام الكلب" باحتفالات الثلوج والنار

هسبريس - إفي

يضع الصينيون اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الجارية لاستقبال السنة القمرية الجديدة التي تعرف هذه المرة بـ"عام الكلب" بإقامة فعاليات مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت قناة (سي سي تي في) الرسمية اليوم أن الاحتفالات تقام في جميع أنحاء الصين بمناسبة العام الجديد الذي يبدأ في 16 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن بعضها سيكون باستخدام الثلوج والآخر بالنار.

وفي مدينة تشونجكينج الواقعة على ضفاف يانجتسي، أقيمت ما تسمى برقصة تنين النار، إذ كان يرقص إطار من القماش يجسد هذا الحيوان تحت أمطار من برادة الحديد المشتعل.

وحضر نحو 10 آلاف شخص هذا العرض الذي يعتبر تقليدا متوارثا منذ 3 عقود، ويقام في مناطق مختلفة من الصين.

وفي المناطق المرتفعة من البلد الآسيوي، خاصة في الشمال، تم نحت تماثيل من الثلوج من أجل الاحتفال بوداع "عام الديك" واستقبال "عام الكلب".

ويطلق الصينيون على كل عام قمري بحسب التقويم المحلي اسما مختلفا لأحد الحيوانات التي ترمز للأبراج الصينية.