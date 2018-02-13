جيش مصر يوضح أهداف عملية "سيناء 2018"

هسبريس من الرباط

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن الجيش المصري سيظل وفيا للشعب المصري وحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وسيادتها على كل شبر من أرض الوطن، مهما كانت التضحيات.

جاء ذلك على متن بلاغ توصلت به هسبريس، تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام الدولية حول أهداف العملية العسكرية والأمنية الشاملة "سيناء 2018"، التي بدأتها القوات المسلحة والشرطة يوم الجمعة 9 فبراير الجاري؛ لـ"تطهير سيناء من العناصر الإرهابية".

وأكد البلاغ أن عملية "سيناء 2018" بحجمها تؤكد عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، مؤخراً، حول تدخلات عسكرية مزعومة لأطراف إقليمية في سيناء لمكافحة جماعات الإرهاب، مشددا على أن مصر "لا تحتاج في ظل امتلاكها للجيش العاشر في ترتيب أقوى جيوش العالم إلى أي مساعدة خارجية، وهي من ناحية أخرى لا يمكن أن تسمح بأي تدخل يخل بسيادتها على كل شبر من سيناء".

واعتبرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن عملية "سيناء 2018" تؤكد أيضاً ثبات الموقف المصري الرافض لمحاولات بعض القوى الدولية فرض رؤيتها للقضاء على الإرهاب في سيناء، وإصرار مصر على قيامها به مستقلة عبر القوات المسلحة والشرطة وبقية أجهزة الدولة.

وأضافت الهيئة ذاتها أن "عملية "سيناء 2018" تؤكد عدم صحة المزاعم التي يرددها الإخوان وحلفاؤهم الإرهابيون والدولتان المساندتان لهم، وتتابعهم فيه بعض وسائل الإعلام الدولية، حول مزاعم توطين الفلسطينيين في سيناء؛ فهدف العملية هو القضاء على الإرهاب في سيناء، ضمن تأكيد كامل السيادة المصرية عليها".

وشدد المصدر على أن تزامن العملية مع إعلان حركة حماس وصول وفد رفيع المستوى يقوده إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة إلى القاهرة، لا يعكس أي تنسيق مسبق في تلك العملية، نافية أي تعتيم إعلامي حول العملية.

وأوردت الوثيقة الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن "الربط بين ما تشهده مصر من إرهاب أسود في سيناء وخارجها، أودى بحياة وأصاب آلاف من المصريين، وبين ما يزعم البعض أنه حلول سياسية لهذه الظاهرة الدموية، تدعي أن السلطات المصرية لم تقم بها، هو أمر غير منطقي"، لافتة إلى أنه "لم يسبق لأية دولة في العالم أن قبلت التفاوض مع التنظيمات الإرهابية أو أن طرحت وسائل الإعلام الدولي على حكوماتها أن تفتح للتنظيمات الإرهابية مجالات العمل السياسي كي تتوقف عن ممارساتها الإرهابية الدموية"، وفق تعبير البلاغ.