24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1212:4715:4518:1319:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين (5.00)

  2. "قلوب دافئة" تقاوم آثار البرد القارس في وزان (5.00)

  3. الدرهم يرتفع مقابل الأورو وينخفض أمام الدولار (5.00)

  4. الإنتاج العلمي لجامعات المغرب يسجل 155 براءة اختراع في سنة (5.00)

  5. المؤتمر القومي يثمن إسقاط "إف16" إسرائيلية‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | دبي تدشن أطول فندق بالعالم بارتفاع 75 طابقا

دبي تدشن أطول فندق بالعالم بارتفاع 75 طابقا

دبي تدشن أطول فندق بالعالم بارتفاع 75 طابقا
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 02:13

دشنت مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين فندق "جيفورا"، وهو أطول فندق في العالم، بارتفاع 356 مترا.

وسجلت لجنة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية الفندق الجديد، بوصفه أعلى مبنى فندقي في العالم، بعد أن كسر الرقم المسجل لفندق آخر قائم في دبي بارتفاع 355 مترا.

وقال محمد كمال مدير عام الفندق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المشروع تكلف 1.3 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، وهو مكون من 75 طابقا.

ولفت كمال إلى أن الفندق جرى تنفيذه ليكون الأطول في العالم، ويحطم كل الأرقام المسجلة سابقا للفنادق المرتفعة في كل الدول.

وأشار إلى أن "جيفورا" القريب من برج خليفة، يضم 528 غرفة فندقية وخمسة مطاعم و ثلاثة حمامات سباحة إلى جانب العديد من المرافق الخدمية، وهو فندق من فئة ( 4 نجوم) كونه خال من المشروبات الكحولية .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.