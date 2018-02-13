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كُتّاب وآراء
دبي تدشن أطول فندق بالعالم بارتفاع 75 طابقا
دشنت مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين فندق "جيفورا"، وهو أطول فندق في العالم، بارتفاع 356 مترا.
وسجلت لجنة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية الفندق الجديد، بوصفه أعلى مبنى فندقي في العالم، بعد أن كسر الرقم المسجل لفندق آخر قائم في دبي بارتفاع 355 مترا.
وقال محمد كمال مدير عام الفندق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المشروع تكلف 1.3 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، وهو مكون من 75 طابقا.
ولفت كمال إلى أن الفندق جرى تنفيذه ليكون الأطول في العالم، ويحطم كل الأرقام المسجلة سابقا للفنادق المرتفعة في كل الدول.
وأشار إلى أن "جيفورا" القريب من برج خليفة، يضم 528 غرفة فندقية وخمسة مطاعم و ثلاثة حمامات سباحة إلى جانب العديد من المرافق الخدمية، وهو فندق من فئة ( 4 نجوم) كونه خال من المشروبات الكحولية .