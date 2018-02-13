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الرئيسية | خارج الحدود | نائب تونسي يمزق علما لإسرائيل في البرلمان

نائب تونسي يمزق علما لإسرائيل في البرلمان

نائب تونسي يمزق علما لإسرائيل في البرلمان
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:29

مزق نائب من الكتلة المعارضة في برلمان تونس اليوم الثلاثاء علما لإسرائيل احتجاجا على عدم إدراج مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وأخرج عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية، أبرز كتلة معارضة، في جلسة عامة بالبرلمان اليوم علما ورقيا لإسرائيل وعمد إلى تمزيقه بينما كانت الجلسة تبث مباشرة على التلفزيون العمومي.

وقال عمروسية "هذا علم الكيان الصهيوني في مجلس العار.. عاشت فلسطين حرة. العزة والكرامة لتونس والأمة العربية ولأحرار العالم".

كانت الجبهة الشعبية وهي ائتلاف من أحزاب يسارية وقومية، تقدمت بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع اسرائيل منذ 31 ديسمبر الماضي بدعم من حوالي 100 نائب في البرلمان (من بين 217 ) لكن لجنة الحقوق والحريات في البرلمان قررت يوم الجمعة الماضي تأجيل النظر فيه.

وتابع النائب "ما وقع يوم الجمعة هو فضيحة من العيار الثقيل، كل المدن التونسية من الشمال إلى الجنوب لها شهيد منذ عام 1948 حول قضية فلسطين".

واتهم عمروسية الائتلاف الحكومي ، الذي يقوده حزبا حركة نداء تونس وحركة النهضة الاسلامية، ورئاسة الجمهورية بالتواطؤ من أجل تعطيل مشروع القانون.

وقال النائب "عندما يتعلق الأمر بشرف التونسيين وبأنبل القضايا وهي القضية الفلسطينية لا قيمة لنظام داخلي (في البرلمان)".

ولا ترتبط تونس بعلاقات ديبلوماسية مع اسرائيل. لكن الجبهة الشعبية وأحزابا أخرى قريبة منها تطالب منذ سنوات بتجريم التطبيع مع إسرائيل.

واكتسب هذا المطلب زخما أكبر مع اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة اسرائيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - القماش الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:48
لا لا لا هل فعلها فعلا هل مزق علم اسرائل بدون خوف أنا لا أصدق برلماني عربي فعلها يا أمة ضحكت من جبنها الأمم اسرائل مزقت العالم الإسلامي وشردت أهله وقتلة أطفالها وانتم مادا فعلتم إلى تمزيق القماش
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