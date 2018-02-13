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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تتهم روسيا بتقويض الانتخابات الرئاسية

أمريكا تتهم روسيا بتقويض الانتخابات الرئاسية

أمريكا تتهم روسيا بتقويض الانتخابات الرئاسية
هسبريس ـ متابعة
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 19:09

قال مدير الاستخبارات الأمريكية إن روسيا ترى أن تدخلها فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ناجح، وتعتبر انتخابات التجديد النصفي هذا العام بمثابة فرصة أخرى لشن هجوم.

وفى حديثه أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، قال مدير الاستخبارات الأمريكية دانيال كوتس "لا يوجد شك" في أن روسيا ترى أن جهودها الرامية الى التدخل فى انتخابات عام 2016 كانت "ناجحة ".

وتابع أن موسكو "تعتبر انتخابات التجديد النصفي هذا العام 2018" فرصة ثانية لمحاولة التأثير على العملية الديمقراطية فى الولايات المتحدة.

وتقول وكالات الاستخبارات الأمريكية منذ فترة طويلة إنها تعتقد أن روسيا حاولت التأثير على انتخابات عام 2016 لصالح ترامب من خلال الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي واختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحزب الديمقراطي، وتنفي روسيا هذه الادعاءات.

وانتقد النائب الديموقراطي مارك وارنر، نائب رئيس اللجنة، ادارة الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم قيامها بإعداد البلاد لتكرار الهجوم، قائلا ان الرئيس "ما زال ينكر التهديد".

ويستعد الحزبان السياسيان الرئيسيان فى الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس فى نونبر.

وسيسعى الحزب الجمهوري المحافظ الذي ينتمي إليه ترامب إلى الدفاع عن الأغلبية التي يمتلكها في مجلسي النواب والشيوخ بينما يأمل الديموقراطيون في تحقيق انتصارات بسبب المشاعر القوية المناهضة لترامب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - brahim2 الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 21:11
سلام... لعبة استخبارات صهيونية تنشط على وسائل الاعلام ومواقع التواصل لنشر الاخبار الزائفة وللتستر على الحقائق ...فمثلا نجاح ترامب كان بسبب التزوير او بواسطة اللوبي الصهيوني بهدف مساندة اجندة اسرائيل في تدمير المنطقة خصوصا اشعال حرب في الخليج تشارك فيها ايران السعودية تركيا قطر الامارات مصر .. اما اقحام تدخل روسيا في الانتخابات فان الامر مجرد صرف الانظار عن الدور الحقيقي للوبي الصهيوني الذي اخترق روسيا وامريكا واغلب دول العالم منها العربية...نعم هذه هي السياسة الدولية المتبعة واعتقد ان اصحاب العلوم السياسية يعرفون هذا الامر
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