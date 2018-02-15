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مجموعة إسرائيلية تستحوذ على أسهم أتلتيكو مدريد
الخميس 15 فبراير 2018 - 02:49
توصلت مجموعة "كوانتوم باسيفيك" الإسرائيلية لاتفاق مع شركة "داليان واندا جروب" الصينية لشراء حصتها في نادي أتلتيكو مدريد الاسباني والتي تبلغ 17% من أسهم النادي.
وفي حال موافقة المجلس الأعلى بالرياضة الاسباني على الصفقة، ستكون المجموعة التي يقودها الاسرائيلي أدان أوفر تستحوذ على 32% من أسهم النادي، بعدما اشترت 15% من أسهمه في نوفمبر مقابل 50 مليون يورو.
وستظل شركة واندا هي الراعية للنادي كما سيظل ملعب أتلتيكو مدريد الجديد يحمل اسمها.
جدير بالذكر أن "كوانتوم باسيفيك" هي مجموعة دولية لها مصالح على المستوى العالمي في قطاعات النقل والطاقة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الطبية والسيارات.
وبذلك ستخرج شركة واندا الصينية من أسهم النادي الذي كانت قد حصلت في يناير 2015 على 20% من أسهمه مقابل 45 مليون يورو.