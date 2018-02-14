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الرئيسية | خارج الحدود | بين "عمارة" و"خضراء" .. 70 سنة حبّ تتحدّى "تجاعيد الحياة"

بين "عمارة" و"خضراء" .. 70 سنة حبّ تتحدّى "تجاعيد الحياة"

بين "عمارة" و"خضراء" .. 70 سنة حبّ تتحدّى "تجاعيد الحياة"
هسبريس - الأناضول
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:00

في بلدة صغيرة تحمل اسم "الطارف"، بمحافظة جندوبة التونسية، شاءت الأقدار أن تجمع الحاج عمارة الفقيري (95 عاما) و الجدّة خضراء (86 عاما)، في رحلة حياة مشتركة تمتد لـ70 عاما، وتنبض حتى اليوم، على إيقاع حبّ لا ينضب.

مسيرة حياة طويلة اتّخذت من الحب والاحترام زادا واجها به تقلّبات الأيام، وتغيّر أحوالها، وأنتجت 13 طفلا كبروا اليوم، وأصبحوا بدورهم آباء وأمّهات أنجبوا في المجموع 67 حفيدا.

حبّ يتحدّى التجاعيد

في حديث صحفي، عادت الجدّة الخضراء على طفولتها وصباها، لتتوقّف عند اسمها الذي قالت إنها سمّيت به لأن أهل منطقتها يتبركون باللون الأخضر، ويعتبرونه لون الخير والبركة.

وفي بيتها بقريتها الهادئة على الحدود التونسية الجزائرية، بدت الجدّة خضراء خارج تأثير الزمن بضحكتها الرنانة وحركتها الخفيفة، وهي تقول: "تزوّجت زواجا تقليديّا، في سنّ الـ16، أخذ قراره الأهل، لكني تفاءلت خيرا وتحمّلت مسؤولية تأسيس عائلة في سن مبكرة جدّا".

أمّا الجد فيقول إنه سُمّي عمارة ليُعمّر الدار والأرض ... صدفة جعلت كلّا منهما يحمل شيئا من اسم الآخر، فهما يشتغلان بالزراعة التي تعدّ مورد رزقهما الوحيد، ويتخذان من اخضرارها سلاحا يتحدّيان به صعوبة الحياة.

زوج استثنائي بجميع المقاييس، فهما يقضيان يومهما سويا، ويتشاركان الأعمال المنزلية والزراعية، يجمعهما المكان والزمان ليؤثثا التاريخ والجغرافيا بحضورهما البسيط في ظاهره والعميق في عِبَرِهِ و فحواه.

ترتسم الخطوط على وجهيهما، ويمحوانها بإصرارهما على السعي والعمل رغم تقدمهما في السن، وبابتسامة تأبى الخفوت، مصرّان بذلك على أن الروح مازالت حيّة فتيّة، وأن القلب نابض بالحياة والتجارب التي صنعت منهما سندا للأسرة الممتدة بكلّ أطرافها.

كافحا من أجل تعليم أبنائهما، وكانا يقطعان مسافة 8 كيلومترات يوميا، لإيصال أبنائهما إلى أقرب مدرسة ابتدائية، عابرين الوديان والشعاب والتضاريس الصعبة، كما يقول الجدّ عمارة.

الأرض.. سرّ الوجود

يقتات عمارة وخضراء مما تزرعه أيديهما المجعدة، ويُمضيان يومهما بين الحديقة ورعي الماشية وإطعام الدجاج ... ينغرسان في التضاريس وينغمسان في عالم البساطة بعيدا عن عالم السرعة والافتراض والعولمة.

هناك، في أرضهما، ينتاب المرء شعور بوجود عروق تمتد منهما لتصلهما بالأرضن سرّ وجودهما كما يقولان، تماما مثل ذلك الوهج النابض من نظراتهما حين تلتقي ولو صدفة.

ورغم ساعات النهار الطوال والسنوات السبعون التي جمعتهما تحت سقف دارٍ واحدة، فشل الملل في التسرّب إلى أيامهما، فهما دائما ما يجدان مواضيع مختلفة لتجاذب أطراف الحديدث، وتبادل المزاح والنكات قبل انفجارهما ضاحكين وكأنهما شابان لم يدركهما خريف العمر.

يخفيان سنوات التعب و قسوة الظروف المناخية وراء ابتسامة مشحونة بالرضا والقناعة، رغم ما يكابدانه في سبيل الحياة.

وبعاطفة واضحة، تُمسك خضراء يده، فيُسندها، تغنّي له ويهديها باقات الزهور التي أينعت على بساط الحقول الشاسعة أمام منزلهما.

لم يسمعا بوجود عيد مخصص للعشاق، ولم يحدث أبدا أن تدافعا أمام المحلات لابتياع الشيكولاتة أو الهدايا، لكن بداخلهما إحساس فياض بحبّ صادق لم يختبره الكثيرون، مشاعر انبثقت من رحم الحياة في نسخة أصلية لم تعبث بها وسائل العولمة، ولم يشوّها التصنّع والزيف.

يمضي الوقت سريعا، فيغادران الحقل عائدين إلى بيتهما محمّلين بتفاصيل يوم آخر تنضاف إلى ذكرياتهما وقاموس حياتهما، لينطوي يوم آخر في مسيرة زوجين علّمتهما التجربة أن الكفاح والصبر سبيل النجاح، وأن الحبّ طريق نحو الحياة.

تجربة زواج تمتدّ على مساحة حياتهما بأكملها تقريبا، يلخصها الحاج عمارة بالقول: "عشنا في ظل الاستعمار الفرنسي وعشنا فرحة الاستقلال (1956)، وشهدنا أيام الثورة (2011)، ولا يزال حبل الود يشدنا حتى اليوم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - رشيد علوي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:24
اللهم بارك لهم وارزقهم الصحة والعافية وطول العمر انه الحب الازلي ليس كحب اليوم يبنى على الماديات ليس على القيم الاسرية
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89
2 - مستغربة مغتربة الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:27
قصة جميلة وفي نفس الوقت تقليدية لا توجد أسرة مغربية اوعربية من هذا الجيل لم تعشها فكل اجدادانا وحتى أغلب آباءنا يتقاسمون مع هذه العائلة نفس الأحداث وهذا ما جعلني استغرب ان يكونا بطلا القصة مواطنان تونسيين وليس مغربيين، وكل التقدير لكل الأباء الذين سهروا ويسهرون على تربية أولادهم تربية حسنة و يحرصون عل تعليمهم.
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76
3 - faroukbela الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:27
المرجو للكاتب اعادة الحساب . هل الفرق 9 سنين عندما تزوجا ام أخطأت. وشكرا
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-14
4 - مالك الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:34
الله يزيدكم فالعمر و يبارك ليكم فصحتكم.
هذا هو الحب ديال بصح ماشي بحال ولاد و بنات اليوم زواج المصالح و البروتوكول و التكليف بما لم ينزل به الله من سلطان وفتالي مصيره الطلاق و الأبناء الضحية بين أنانية الآباء.
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29
5 - رجا الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:36
ماشاء الله ربنا يديم عليكم الصحة والعافية نموذج لزواج كله مودة ورحمة وحب واحترام .حتى اسلوب الكاتب اسلوب راقي وجميل
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27
6 - omaima الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:37
تبارك الله أعمار بيد الله ايامنا و أيامهم كلها حب و مودة وخير و عطاء للأمة الإسلامية
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18
7 - ماهو السر؟ الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:40
زواج اجدادنا احسن زواج على الإطلاق. لمادا؟ اولا لان طلاق كان نادرا جدا وهدا يدل على مثانة العلاقة الزوجية.
ثانيا لم تكن هناك علاقة خارج الإطار الشرعي.
ثالث بساطة الحياة بين زوجين. الثقة بين زوجين.
اما اليوم الأمور اصبحت معقدة الخيانة منتشرة بفضل وساءل الإتصال الواتساب وفيسبوك كما يمكن لرجل ان يقيم أكثر من علاقة واحدة في ان واحد والمرأة كدالك تقيم علاقات متعددة في ان واحد.ناهيك عن غياب الثقة.
الكل يشك في شريك حياته. الحمد لله اني أعزب.
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10
8 - خذوا العبرة منهما يا رجال الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:51
قرأت الموضوع و حز في قلبي ما تلقاه بعض الأمهات المغربيات من أزواجهن من جحود و نكران للمعروف. بعض الجدات يفاجؤهن تصرف غير متوقع من أزواجهن. فبعد تمضية العمر جنبا إلى جنب في السراء و الضراء و بعد أن يدرس الأولاد و يكبروا و يتزوجوا و ينجبوا بدورهم أبنائهم يفرغ البيت و يصبح الجدان وحيدين في البيت تصبح الجدة مجرد عجوز في نظر زوجها فتتفتق قريحته على فكرة جهنمية و هي بما ان العجوز لم يعد لديها ما تعطيه أكثر مما أعطت طول حياتها من تفان و إخلاص و صبر و إنجاب الأولاد و تربيتهم و السهر على دراستهم و راحتهم و راحته هو ايضا، الفكرة الجهنمية هي لماذا لا يتخلص منها و يستبدلها بغيرها، لا يهم ما يسببه ذلك من مآسي لها و لأولادها. كل ما يهم هو نزوته و رغباته. ماذا سنسمي هذا النوع من البشر؟ اترك لكم التعليق! و كل عيد حب وانتم بخير.
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6
9 - مالك الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:52
مإجراء عملية الطرح بين سنيهما يتبين أن الفرق هو 9 95-86=9
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1
10 - مصطفى الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:00
الزواج كان في سن السادسة عشرة من عمر الفتاة يا أخي
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0
11 - الواقع سيداتي سادتي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:30
الزواج في سن 16 مقبول، لكن ليس أقل من ذلك. كما أن هناك نقطة مهمة ذكرها الكاتب:"يتشاركان في الأعمال المنزلية و الزراعية". السر في المشاركة. معظم أزواج اليوم الذين يدَّعون التحضر و الوعي لا يملكون ذرة من رجولة هذا المسن الذي اقتدى برسوله الحبيب في معاملة زوجته، سواء عن دراية أو لا. معظمهم اليوم يعمل و زوجته كذلك، يتشاركان في المصاريف لأنه يرى ذلك عاديا، لكنه برفع يديه و رجليه فوق الطاولة ما أن تطأ قدماه المنزل و يتنصل من أشغال البيت و تربية الأبناء و مساعدتهم في الدراسة، ليضع الحمل كله على من شاركته في المصاريف، فتصبح المسكينة كدابة الرحى أو عقارب الساعة، تدور طوال اليوم لتنام جثة هامدة في منتصف الليل، و تتراكم عليها الأمراض و الضغوط بينما الكائن المسمى زوجها لا يكلف نفسه عناء تحمل مسؤوليته اتجاهها و اتجاه أبناءه. و الأدهى و الأخير أنها ان اشتكت يجيبها أنها ليست ملزمة بالعمل خارجا و ان أرادت الجلوس في البيت فهي حرة و لتتقبل العيش على حصير و خبزا و زيتونا أسودا كطعام أساسي، مع التضييق المعنوي و المادي و حتى الجسدي عليها، فترضخ ليس من أجلها بل حتى لا يضيع أبناؤها بسبب حقد و أنانية شبه رجل
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12 - ألف باء من المغرب الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:30
اللهم بارك في عمرهما و في ذريتهما وأحسن عاقبتهما و اجعلهما قدوة حسنة يقتدي بها شباب و شابات المسلمين ؛ و لا ننسى أن نشكر الإعلامي القدير الذي نقل لنا الخبر بهذا الأسلوب السَّلِس و بهذه البلاغة و بهذا الشوق و هذه الجودة في الوصف و الدقة و التعبير !!.. شكرا جزيلا..
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2
13 - للأسف الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:33
للأسف لن يذكرهم التاريخ
التاريخ لايذكر إلا أسماء الجزارين مثل ألكسندر اﻷكبر هنيبعل نابوليون ستالين هيتلر.....
في اﻷصل نحن هم ذاكرة التاريخ
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