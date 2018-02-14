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كوريا تورد هواتف للإمارات بـ5 مليارات دولار
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:45
أعلنت شركة "ايه بي ستالايت" " الكورية الجنوبية للأقمار الصناعية اليوم الأربعاء توقيع عقد مع شركة الثريا الإماراتية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية لتوريد هواتف محمولة تعتمد على الأقمار الصناعية بقيمة 5 مليارات دولار.
وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن قيمة هذا العقد تمثل حوالي 21.7% من إجمالي مبيعات شركة "أيه بي ستالايت". ويستمر تنفيذ العقد حتى أول أكتوبر المقبل.
يذكر أن شركة "الثريا" تدير شبكة اتصالات هاتفية تعتمد فقط على الأقمار الصناعية وتركز نشاطها بشكل أساسي في أوروبا دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي موجودة في الإمارات العربية المتحدة ومملوكة لعدة شركات اتصالات شرق أوسطية منها شركة "اتصالات" الإماراتية وعدد من شركات الاستثمار الأخرى.