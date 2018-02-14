رئيس جنوب إفريقيا يواجه تصويتا لسحب الثقة

هسبريس - متابعة

أعلن الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا "المؤتمر الوطني الأفريقي" اليوم الأربعاء أن البرلمان سوف يجري تصويتا غدا الخميس حول سحب الثقة من رئيس البلاد جاكوب زوما ،وربما ينتخب خلفا له في اليوم ذاته .

وقال أمين صندوق الحزب، بول ماشاتيلي، للصحفيين :"من المحتمل أن ننتخب رئيسا جديدا (غدا) الخميس ... أو (بعد غد) الجمعة"، بافتراض هزيمة زوما في التصويت حول الثقة.

وأضاف ماشاتيلي :"نرغب في اليقين ... نود من الرئيس القادم (إلقاء خطاب حالة الأمة) بدون تأجيل".

وكان من المقرر في البداية إجراء تصويت سحب الثقة، والذي طالب به حزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية" المعارض، في 22 فبراير الجاري.

وقررت كتلة الحزب الحاكم في البرلمان تقديم موعد التصويت بعد أن طالب الحزب زوما رسميا بالاستقالة أمس الثلاثاء.