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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس جنوب إفريقيا يواجه تصويتا لسحب الثقة

رئيس جنوب إفريقيا يواجه تصويتا لسحب الثقة

رئيس جنوب إفريقيا يواجه تصويتا لسحب الثقة
هسبريس - متابعة
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:45

أعلن الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا "المؤتمر الوطني الأفريقي" اليوم الأربعاء أن البرلمان سوف يجري تصويتا غدا الخميس حول سحب الثقة من رئيس البلاد جاكوب زوما ،وربما ينتخب خلفا له في اليوم ذاته .

وقال أمين صندوق الحزب، بول ماشاتيلي، للصحفيين :"من المحتمل أن ننتخب رئيسا جديدا (غدا) الخميس ... أو (بعد غد) الجمعة"، بافتراض هزيمة زوما في التصويت حول الثقة.

وأضاف ماشاتيلي :"نرغب في اليقين ... نود من الرئيس القادم (إلقاء خطاب حالة الأمة) بدون تأجيل".

وكان من المقرر في البداية إجراء تصويت سحب الثقة، والذي طالب به حزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية" المعارض، في 22 فبراير الجاري.

وقررت كتلة الحزب الحاكم في البرلمان تقديم موعد التصويت بعد أن طالب الحزب زوما رسميا بالاستقالة أمس الثلاثاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ahmed de toulouse الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:17
ا سي زوما سمح ليهم فهدي جنوب افريقيا وقدم طلب لعسكر الجزائر لتصبح رئيس البوليزاريو لان ابراهيم غالي مطلوب للعدالة في اوروبا ولا يستطيع مغادرة تيندوف ولا باس تجيب معك وزير الدفاع من كوبا و وزير الخارجية من فنزويلا اما بالنسبة للبرلمان فخد الجزائري الصادق بوقطاية لانه عاطل عن العمل وبذلك تكون لكم حكومة عالمية.
مبروك و الف مبروك من مواطن مغربي
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19
2 - faroukbela الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:35
صافي هاهو تهنى كلاولو البوليزاريو رزقو انا بغيتك تحاكم او ترد الرزق لي سرقتي لجنوب افريقيا .
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14
3 - anp alg الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:51
والله اهؤلاء المغاربة لهم مصابون بالحمق فمادخل الجزائر في جنوب إفريقيا
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-8
4 - عادل الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:16
ضحكاتني 2m مني دارت حوار مع استاذ جامعي على فساد زوما و سحب الثقة منو ههه زعما حيث كايدعم البوليساريو و ماذا عن فسادنا الخوت ولا الجمل ماكايشوف غي حدبت خوه ؟ يوم عن يوم أزداد يقينا أن الماسكين بزمام الأمور أغبياء.
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3
5 - خالد من هناك. الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:47
الى anp alg.
المغاربة يعرفون ما يقولون، جنوب افريقيا، الجزائر، موزامبيق سابقا، نيجيريا سابقا كانوا يشكلون حلف في الاتحاد الأفريقي ضد مصالح المغرب ولكن الحمد لله قافلة المغرب سارت رغم عوائهم.
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