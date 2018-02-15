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الرئيسية | خارج الحدود | شرطة فلوريدا: 17 قتيلا في حادث إطلاق النار

شرطة فلوريدا: 17 قتيلا في حادث إطلاق النار

شرطة فلوريدا: 17 قتيلا في حادث إطلاق النار
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 15 فبراير 2018 - 00:09

ذكر قائد شرطة مقاطعة برووارد بولاية فلوريدا الأمريكية، سكوت إسرائيل، أن 17 شخصا على الأقل قتلوا في إطلاق النار الذي وقع بمدرسة ثانوية في الولاية الأربعاء.

وأضاف أنه تم العثور على جثث 12 شخصا داخل مبنى المدرسة، إلى جانب معملين اثنين خارج المدرسة وشخص بشارع مجاور.

وأوضح أن شخصين آخرين لقيا حتفهما متأثرين بجراحهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي.

وكان المشتبه به، ويدعى نيكولاوس كروز /19 عاما/ فتح النار من بندقية (إيه آر -15) على مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا.

وقال إسرائيل إن المدرسة سبق أن طردت المشتبه به "لأسباب تتعلق بالانضباط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - نوري إبراهيم الخميس 15 فبراير 2018 - 00:41
أليس هذا ارهابا.....؟؟؟انتهى الكلام..
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22
2 - مجلوق فنيويورك الخميس 15 فبراير 2018 - 00:49
هادشي ولى عادي عدنا هنا فامريكا السلاح هنا بحال كاوكاو اشهدي نديرو ماعدناش البديل.
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14
3 - Jimmy james الخميس 15 فبراير 2018 - 00:57
Mr. Trump, can we talk about this Nicholas Cruz? Is he Mexican? Arab? Or immigrant? Where is your theories about only immigrants are bad citizens and we have to close our borders? Let's just see if any media channel will use the word "Terrorism or terrorist " or not. Or do we need a name like Mohamed Ahmed Abdullah to be called terrorist act? Let's watch...
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