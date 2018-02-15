شرطة فلوريدا: 17 قتيلا في حادث إطلاق النار

هسبريس - د.ب.أ

ذكر قائد شرطة مقاطعة برووارد بولاية فلوريدا الأمريكية، سكوت إسرائيل، أن 17 شخصا على الأقل قتلوا في إطلاق النار الذي وقع بمدرسة ثانوية في الولاية الأربعاء.

وأضاف أنه تم العثور على جثث 12 شخصا داخل مبنى المدرسة، إلى جانب معملين اثنين خارج المدرسة وشخص بشارع مجاور.

وأوضح أن شخصين آخرين لقيا حتفهما متأثرين بجراحهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي.

وكان المشتبه به، ويدعى نيكولاوس كروز /19 عاما/ فتح النار من بندقية (إيه آر -15) على مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا.

وقال إسرائيل إن المدرسة سبق أن طردت المشتبه به "لأسباب تتعلق بالانضباط".