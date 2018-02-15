24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:10
|12:47
|15:47
|18:15
|19:30
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- جدل حقوقي في المغرب
- أكروباتيّو جامع الفنا
- رعاية الحيوانات الضالة
- الولادة القيصرية للتناوب التوافقي
- "البام": غياب وزراء "ظاهرة خطيرة" .. وحصيلة البرلمان "هزيلة"
العدالة الاجتماعية في المغرب .. مطلب موحّد بصيغ احتجاجية متعددة (5.00)
طاقم طبي ينجح لأول مرة في إعادة البصر إلى شابين بورزازات (5.00)
هيئات حقوقية تدعو إلى احترام الاحتجاج ووقف الاحتقان الاجتماعي (5.00)
- الحكومة تفرض على المرضى "واجبات التنبر" عند اقتناء الأدوية - (145)
- رصيف الصحافة: البوليساريو تخيّر المغرب بين الحرب والمفاوضات - (109)
- الأوقاف تصف جدل الدعم المالي للأضرحة بـ"مَضيعة الوقت" - (95)
- المغرب يُساهم في إعمار المدن العراقية المستعادة من "داعش" - (59)
- الحقاوي تهدي قانون محاربة تعنيف المرأة للمغربيات في "الفالنتين" - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتقال مرشح رئاسي سابق في مصر
اعتقلت قوات الأمن المصرية المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، الذي ينتمي إلى التيار الإسلامي، بتهمة ارتكاب عدة جرائم، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، التي لم تحدد الاتهامات.
وتعرض أبو الفتوح الذي ترشح لخوض انتخابات 2012 مساء الأربعاء إلى جانب "عدد من المشتبه بهم" بأمر من نيابة أمن الدولة العليا.
وأكد حزب "مصر القوية" الذي يقوده أبو الفتوح، أن السياسي تعرض للاعتقال في مداهمة بمنزله شرق القاهرة.
وكان أبو الفتوح عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين" حتى عام 2011 قبل عامين من إعلانها تنظيما إرهابيا من جانب السلطات المصرية.
ويأتي الاعتقال قبل ما يزيد من شهر على بدء الانتخابات الرئاسية في مصر آواخر مارس المقبل.
وسيتنافس في هذه الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يطمح لتولي دورة ثانية والمرشح عن حزب الغد، موسى مصطفى موسى، المعروف بأنه من مؤيديه.