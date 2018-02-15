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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال مرشح رئاسي سابق في مصر

اعتقال مرشح رئاسي سابق في مصر

اعتقال مرشح رئاسي سابق في مصر
هسبريس - إفي
الخميس 15 فبراير 2018 - 08:26

اعتقلت قوات الأمن المصرية المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، الذي ينتمي إلى التيار الإسلامي، بتهمة ارتكاب عدة جرائم، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، التي لم تحدد الاتهامات.

وتعرض أبو الفتوح الذي ترشح لخوض انتخابات 2012 مساء الأربعاء إلى جانب "عدد من المشتبه بهم" بأمر من نيابة أمن الدولة العليا.

وأكد حزب "مصر القوية" الذي يقوده أبو الفتوح، أن السياسي تعرض للاعتقال في مداهمة بمنزله شرق القاهرة.

وكان أبو الفتوح عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين" حتى عام 2011 قبل عامين من إعلانها تنظيما إرهابيا من جانب السلطات المصرية.

ويأتي الاعتقال قبل ما يزيد من شهر على بدء الانتخابات الرئاسية في مصر آواخر مارس المقبل.

وسيتنافس في هذه الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يطمح لتولي دورة ثانية والمرشح عن حزب الغد، موسى مصطفى موسى، المعروف بأنه من مؤيديه.

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