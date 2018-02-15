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الرئيسية | خارج الحدود | راكب يقاضي شركة طيران أمريكية بسبب العربية

راكب يقاضي شركة طيران أمريكية بسبب العربية

راكب يقاضي شركة طيران أمريكية بسبب العربية
هسبريس - متابعة
الخميس 15 فبراير 2018 - 15:31

رفع راكب مسلم دعوى قضائية ضد شركة Soutwest الأمريكية بسبب طرده عام 2016 من على متن إحدى طائراتها بعد تحدثه عبر الهاتف باللغة العربية مع أحد أقاربه قبل إقلاع الطائرة من مطار لوس أنجلوس، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية اليوم.

وقال خير الدين مخزومي، الذي كان يدرس آنذاك بجامعة كاليفورنيا في بيركلي والذي حمل الجنسية الأمريكية بعد وصوله إلى الولايات المتحدة كلاجئ عراقي، إنه شعر "بالإهانة العلنية" بعد طرده واستجوابه لاحقا لساعات.

ويطالب مخزومي شركة الطيران الأمريكية بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن التمييز ضده وانتهاك حقوقه المدنية.

وذكر أن أحد الذين قاموا بطرده من الطائرة قال له "عليك أن تكون أمينا معنا وأخبرنا عما قلته عن الشهداء في محادثتك الهاتفية". ومع ذلك، قال مخزومي إن كل ما قاله هو كلمة "إن شاء الله".

من جانبها قامت شركة طيران Southwest ، التي يوجد مقرها في دالاس (تكساس)، برد قيمة التذكرة للراكب، وأعربت في بيان لها عن أسفها إزاء أي تجربة سيئة مر بها أحد عملائها، وقالت إنها "لا تتسامح مع أي نوع من أنواع التمييز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - abouama الخميس 15 فبراير 2018 - 15:47
لايكفي ارجاع ثمن التذكرة ولكن الظروف النفسية التي مر بها في ذلك الوقت اغلئ بكثير من ثمن التذكرة.
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30
2 - انااااااا الخميس 15 فبراير 2018 - 15:51
بصراحة أتفق مع الشركة تماما من حقها حماية مواطنيها لأن أمريكا تعرف تماما أن المصائب لا تأتي إلا من العرب.أنت في بلادهم و استفدت من الجنسية فالتزم إذن بقوانينهم ماشي الذبانة حرام أ مصيرنتها حلال
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-78
3 - nabilino الخميس 15 فبراير 2018 - 15:53
العرب اللاجئون و خصوصا العراقيون و السوريون يبحثون عن أي سبب و لو كان بسيطا أو عن طريق الكذب لرفع دعوات ضد أشخاص أو شركات أمريكية لكسب المال السهل.
لاحظت هذا عن قرب للأسف عند تعاملي معهم عن طريق منظمة تطوعية هنا في أمريكا.
قوم ما شاء الله أغلبهم استغلاليون إلا ما رحم ربي.
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-7
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