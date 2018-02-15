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الرئيسية | خارج الحدود | رجل دين سعودي:"لا حرج شرعا" في عيد الحب

رجل دين سعودي:"لا حرج شرعا" في عيد الحب

رجل دين سعودي:"لا حرج شرعا" في عيد الحب
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 15 فبراير 2018 - 13:54

اعتبر رجل دين سعودي بارز أن عيد الحب الذي حظر الاحتفال به لوقت طويل في المملكة، هو "مناسبة اجتماعية إيجابية" مؤكدا أن "لا حرج شرعا" في إحيائه.

وقال المدير العام السابق لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد قاسم الغامدي إن الاحتفال بعيد الحب "مناسبة اجتماعية إيجابية لا ترتبط بالدين" مؤكدا أن المناسبات الاجتماعية ليست "أعياد دينية حتى يقال أنها تتعارض مع الإسلام"،

وشدد على أنها "أمور مشروعة ومستحبة حتى وإن كان منشأها من غير المسلمين"، مضيفا أنه "يجوز تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم الوطنية والاجتماعية بما فيها عيد الحب (...) وتبادل الورود الحمراء وغيرها، طالما أنه ليس فيها دلالات تخالف الإسلام أو أحكامه".

وكانت محلات الأزهار في بعض المدن السعودية مثل جدة تبيع علنا ورودا حمراء وهدايا الأربعاء بمناسبة عيد الحب من غير أن تخشى تدخل الشرطة الدينية.

وأكد الباحث الشرعي أن "الكلام الحسن مطلوب بين الناس، سواءً كانوا مسلمين أو غيرهم من اليهود والنصارى غير المحاربين" موضحا أن ذلك "يندرج تحت مظلة المعاملة الحسنة مع الكافر المسالم وليس العدو المحارب".

وباشرت السعودية التي تطبق الشريعة الاسلامية بشكل صارم ومعايير اجتماعية متشددة، في السنوات الاخيرة سلسلة من الاصلاحات شملت تقليص صلاحيات الشرطة الدينية أو المطوعين بشكل تدريجي ومنعتهم من مطاردة الاشخاص وايقافهم والتثبت من هوياتهم.

وتعهد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما بقيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة، داعيا إلى "العودة إلى الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - yanos الخميس 15 فبراير 2018 - 14:06
شكون قالهالك ازين.سبحان الله اللي كيحب يحب العام كامل اسي
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38
2 - ماءالعينين الخميس 15 فبراير 2018 - 14:08
اذا كان هذا العيد مناسبة اجتماعية كما قال العالم السعودي.اليس من الأولى والواجب احياء مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المملكة العربية السعودية وان تحتفل به
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34
3 - سلمان,, الخميس 15 فبراير 2018 - 14:10
ليس رجل دين بل هوى من علماء سلطان هم متل سحرة فرعون يعصون الخالق لرضاء المخلوق بن سلمان,,
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61
4 - تطواني الخميس 15 فبراير 2018 - 14:11
ما كان حراما بالأمس صار حلالا اليوم، طبعا هؤلاء علماء الريال السعودي والدولار الأمريكي يفتون بمزاج الحاكم وإلا كان مصيرهم غياهب السجون، السعودية تغيرت كثيرا وهي منذ زمن بعيد تسير من سيّء إلى أسوأ، وما دفع الجزية لترمب وتحالفها مع الكيان الصهيوني وعدوانها على اليمن وتمويلها للإرهابيين الوهابيين في سوريا والعراق وليبيا وخذلانها للفلسطينين واعتبار حركة حماس حركة إرهابية إلا جزء يسير من مخططها الحقير المتحالف مع أعداء الأمة، صراحة لم يعد الإنسان يفهم شيئا كيف لبلد بُعث فيه أشرف المرسلين وخاتم النبيين أن تصدر منه مثل هذه المكائد، على بلدنا إعادة التفكير في العلاقات المغربية السعودية واتخاذ موقف واضح من هذه الدولة أو على الأقل الوقوف موقف الحياد منها، المرجو النشر هسبريس وشكرا.
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46
5 - ابو علي الخميس 15 فبراير 2018 - 14:11
مادمت تحلل الإحتفال بعيد الحب وانت تعرف انه عيد كفار مثله مثل هالوين ..... فمارأيك يا شيخ في زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة؟
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20
6 - محمد ريان الخميس 15 فبراير 2018 - 14:12
ومتى يحتفل الغرب بأعيادنا ؟ نحن أصبحنا نقلدهم في كل شيء وهم يحاولون مااستطاعو طمس هويتنا .
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31
7 - Amsterdam الخميس 15 فبراير 2018 - 14:14
الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود حتى في صيام عاشوراء و انت تريد أن تحتفل بعيدوهم .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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44
8 - "لو دخلوا جحر ضب لتبعتموعم" الخميس 15 فبراير 2018 - 14:16
"من تشبه بقوم فهو منهم " صدق حبيب الله
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22
9 - المجيب الخميس 15 فبراير 2018 - 14:18
يبدو ان شرطة "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" تعاني من انفصام في الشخصية. من جهة هم يبيحون الاحتفال بعيد الحب ومن جهة اخرى يحرمون الاختلاط بين الرجل والمرأة. اللهم الا اذا كان عيد الحب هذا الذي يبيحونه لا يخص الا الخنافيس والذبابير في صحراء الربع الخالي.
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23
10 - متأمل الخميس 15 فبراير 2018 - 14:20
إذا كان  ولي العهد السعودي بن سلمان يريد للمملكة "العودة إلى الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح"..
فلماذا يعتقل علماء أجلاء سعوديين والذين يمثلون منهج الوسطية والإعتدال مثل الشيخ سلمان العودة والشيخ عائض القرني والشيخ محمد العريفي وغيرهم كثير ؟
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5
11 - زائر الخميس 15 فبراير 2018 - 14:21
وهل نحتاج الى رجل دين ليقول لنا هل الحب حلال أم حرام ؟ كفى كفى ثم كفى .لقد سئمنا !!!
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16
12 - Casaawi الخميس 15 فبراير 2018 - 14:23
أ ضحوكة اخر الزمان أمثال هؤلاء المرتزقة الذين يشترون بايات الله ثمنا قليلا، أنا لست ضد عيد الحب أو أي شي ء من هذا القبيل ولكن من المفروض أن علماء الدين لا يتبعون المال والسلطان رغم أنوفهم مذلولين يجب ان تكون لهم مبادئ و قيم ومواقف ثابتة فعالم الدين الحقيقي هو الذي له استقلالية تامة ويعبر عن مواقفه بشجاعة ويتبنى الوسطية والاعتدال ويراعي مقاصد الشرع وغاياته الكبرى أما من يتشدد عندما يتشدد السلطان وينحل عندما ينحل السلطان فهذا مرتزق لا يهمه لا دين ولا ستة حمص
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10
13 - ابوياسر الخميس 15 فبراير 2018 - 14:28
بالله عليكم من يكون هذا النكرة؟؟ او اصبح دين الله الان لعبة في كل من هب وذب، اتقوا الله
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9
14 - سعيد السوسي الخميس 15 فبراير 2018 - 14:30
هؤلاء العلماء يتخبطون في الفتاوى.
عيد الحب لا حرج عليه
و ذكرى مولد النبي بدعة
فهم تسطا هؤلاء هم من كرهوا الشباب في دينهم
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11
15 - حمزة الخميس 15 فبراير 2018 - 14:36
في الاسلام ليس فيه شيء اسمه رجل الدين ان رجال الدين في الديانة المسيحية أما في الاسلام يسمو بعلماء الدين و شكرا .
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6
16 - شوف تشوف الخميس 15 فبراير 2018 - 14:42
لا حرج في ذالك وبصيص الحرية بدأ يطفوا في الأفق بإدماج المرأة في الخلوة بسياقة سبارتها لوحدها بدون كفيل والذهاب للملاعب والعمل في قطاعات الدولة فهاذا التحول في سياسة السعودية شيئ جميل وطالب به الملك سلمان ففي عهده بدأت الصورة تتغير فكل علماء التكفير والفتوى إنبطحوا لرؤية حاكمهم وكل ما من يعارض أو يخالف قراراته سيرمى وراء القضبان وما أكثرهم في السياسة والفكر والأدب وعلماء الإسلام ، هو اليوم مباح وليس بحرام ولاكن من الحب والتحرش ما قتل في الماضي.
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-5
17 - مراقب الخميس 15 فبراير 2018 - 14:45
و الله اصبحنا مضحكة هذا العصر علماء يسنفرون الجميع من الجهاد واخرون يوصون بعيد الحب من هم علئ صواب
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3
18 - Casa الخميس 15 فبراير 2018 - 14:50
ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال:

((لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ, قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى, قَالَ: فَمَنْ؟))

[أخرجه البخاري في الصحيح]
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6
19 - مستغرب الخميس 15 فبراير 2018 - 14:57
" ...وتعهد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما بقيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة، داعيا إلى "العودة إلى الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح....".

علامات الساعة !!!!!!!!!!
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3
20 - مصطفى الخميس 15 فبراير 2018 - 15:00
اقترب لناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ص اليوم لا نعرف من هو المفسد ومن هو المصلح نحن في علم اخر نسال الله السلامة والحفظ في المستقبل القريب...والبعيد.
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4
21 - عنثرة الفيزازية الخميس 15 فبراير 2018 - 15:07
بيك ياوليدي علماء السفاهة يحللون
ويحرمون ماليس في الكتاب ولا في
السنة أعوذبالله من شرسياطين الإنس
والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف
القول غرورا
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2
22 - ouahidm الخميس 15 فبراير 2018 - 15:16
هل السعودية فيها علماء ويعلمون ماهية الحب.......! ؟
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2
23 - من المغرب الخميس 15 فبراير 2018 - 15:18
وهل المسلم بحاجة ليوم او عيد لحب زوجته او امه.فمن واجب الزوج ان يحب زوجته والزوجة تحب زوجها كل يوم.دون نسيان حب الله .
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3
24 - مغربي سني الخميس 15 فبراير 2018 - 15:21
غريب أمر هؤلاء الوهابية، يُحرّمون الإحتفال بمولد النبي ويُجيزون الإحتفال بأعياد النصارى
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1
25 - رومانسي منسي الخميس 15 فبراير 2018 - 15:30
تعلموا الحب أولا..ثم إصنعوا له عيدا.
مأساتنا ان نتزوج ولا نحب.
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1
26 - الناقد الخميس 15 فبراير 2018 - 15:50
لازال الكثير منا يعتقد بالأحاديث و"بما يسمى الصحاح ضلما وجورا"، وتركوا كتاب الله كما قال سبحانه:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا .

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ.

ومع كل هدا يتركون القرآن، كلام الله، ويتبعون الأحاديث، لغو المنافقين والإنتهازيين والسياسيين!
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0
27 - ابو الهدى. الخميس 15 فبراير 2018 - 15:54
البعض يعتبر الإحتفال بيوم المولد النبوي بدعة . بينما لا يرى حرجا في الإحتفال بعيد الحب .أيُ اجتهاد هذا ياعلماء الفقه الإسلامي ؟؟.
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28 - محمد 2 الخميس 15 فبراير 2018 - 16:05
هناك عدة سلط تحكم الانسان سلطة الجهل وسلطة الحكم وسلطة المال فاذا اجتمع هؤلاء الثلاثة نتج عنهم مواطن عربي اصيل السعودية اليوم ليست هي السعودية الامس ماكان حلالا حرم والعكس صحيح بالامس الغناء بالامس كان حراما و اليوم العلماء الذين حرموا احلوه بالتدرج وكذلك التشيه باليهود والنصارى تعطى لهم الاموال وندعو عليهم في الحرم وغيره
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