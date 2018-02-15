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كُتّاب وآراء
رجل دين سعودي:"لا حرج شرعا" في عيد الحب
اعتبر رجل دين سعودي بارز أن عيد الحب الذي حظر الاحتفال به لوقت طويل في المملكة، هو "مناسبة اجتماعية إيجابية" مؤكدا أن "لا حرج شرعا" في إحيائه.
وقال المدير العام السابق لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد قاسم الغامدي إن الاحتفال بعيد الحب "مناسبة اجتماعية إيجابية لا ترتبط بالدين" مؤكدا أن المناسبات الاجتماعية ليست "أعياد دينية حتى يقال أنها تتعارض مع الإسلام"،
وشدد على أنها "أمور مشروعة ومستحبة حتى وإن كان منشأها من غير المسلمين"، مضيفا أنه "يجوز تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم الوطنية والاجتماعية بما فيها عيد الحب (...) وتبادل الورود الحمراء وغيرها، طالما أنه ليس فيها دلالات تخالف الإسلام أو أحكامه".
وكانت محلات الأزهار في بعض المدن السعودية مثل جدة تبيع علنا ورودا حمراء وهدايا الأربعاء بمناسبة عيد الحب من غير أن تخشى تدخل الشرطة الدينية.
وأكد الباحث الشرعي أن "الكلام الحسن مطلوب بين الناس، سواءً كانوا مسلمين أو غيرهم من اليهود والنصارى غير المحاربين" موضحا أن ذلك "يندرج تحت مظلة المعاملة الحسنة مع الكافر المسالم وليس العدو المحارب".
وباشرت السعودية التي تطبق الشريعة الاسلامية بشكل صارم ومعايير اجتماعية متشددة، في السنوات الاخيرة سلسلة من الاصلاحات شملت تقليص صلاحيات الشرطة الدينية أو المطوعين بشكل تدريجي ومنعتهم من مطاردة الاشخاص وايقافهم والتثبت من هوياتهم.
وتعهد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما بقيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة، داعيا إلى "العودة إلى الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
فلماذا يعتقل علماء أجلاء سعوديين والذين يمثلون منهج الوسطية والإعتدال مثل الشيخ سلمان العودة والشيخ عائض القرني والشيخ محمد العريفي وغيرهم كثير ؟
عيد الحب لا حرج عليه
و ذكرى مولد النبي بدعة
فهم تسطا هؤلاء هم من كرهوا الشباب في دينهم
((لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ, قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى, قَالَ: فَمَنْ؟))
[أخرجه البخاري في الصحيح]
علامات الساعة !!!!!!!!!!
ويحرمون ماليس في الكتاب ولا في
السنة أعوذبالله من شرسياطين الإنس
والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف
القول غرورا
مأساتنا ان نتزوج ولا نحب.
وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا .
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ.
ومع كل هدا يتركون القرآن، كلام الله، ويتبعون الأحاديث، لغو المنافقين والإنتهازيين والسياسيين!