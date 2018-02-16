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كُتّاب وآراء
دعوات لإصلاح قواعد حيازة الأسلحة في أمريكا
دعا حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت إلى منع الأشخاص المضطربين، من حيازة أسلحة، بعد مقتل 17 شخصا في إطلاق نار عشوائي بمدرسة ثانوية خارج ميامي.
وقال السياسي الجمهوري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في باركلاند بولاية فلوريدا :" نريد أن نتأكد من عدم حصول أشخاص مصابين بمرض عقلي على السلاح".
وقتل شاب/ 19 عاما/، أمس الأربعاء، 17 شخصا في إطلاق نار على مدرسة ثانوية في مارجوري ستونيمان.
وتعهد سكوت إسرائيل قائد الشرطة في مقاطعة بروارد بأن يبذل جهودا في مطالبة الولايات المتحدة بالتوصل إلى وسائل لمنع حوادث إطلاق النار بشكل عشوائي.
وقال إن هذا الأمر يلحق أضرارا بالمجتمع حاليا.