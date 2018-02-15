أمريكا تتهم "حزب الله" بتهديد لبنان والشرق الأوسط

هسبريس - د.ب.أ

أكد وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون اليوم الخميس أن حزب الله اللبناني يشكل "تهديدا للبنان والمنطقة".

وقال تيلرسون ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي في بيروت إنّ "تورط حزب الله في الصراعات الإقليمية يهدد أمن لبنان، ويؤثر على الاستقرار في المنطقة".

وأكد تيلرسون وجود حزب الله في سورية، حيث تقاتل ميليشيات الجماعة جنبا إلى جنب مع القوات الحكومية الموالية للرئيس بشار الأسد.

وشدّد الوزير الامريكي على أنّ وجود "حزب الله" في سورية زاد من سفك الدماء ومن نزوح الأبرياء ودعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد البربري".

وأشار تيلرسون إلى أن وجود حزب الله في العراق واليمن أدى إلى تأجيج أعمال العنف وأن العواقب "نشعر بها هنا في الوطن".

وقال تيلرسون "ان حزب الله ليس مصدر قلق للولايات المتحدة فقط، فإن الشعب اللبناني يجب أن يشعر بالقلق كذلك ، إزاء أفعال حزب الله وترسانته المتنامية التي جعلت لبنان محل تدقيق غير مرغوب فيه، وغير مفيد له "، مطالبا القادة اللبنانيين بالالتزام بتعهد الحكومة بأن "تنأى بنفسها عن النزاعات الخارجية.

يذكر أن حزب الله حليف إيران، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية، شريك للحكومة الائتلافية اللبنانية وهو يعد حليفا وثيقا للتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس اللبناني ميشال عون.

كما التقى تيلرسون، الذي وصل إلى بيروت في وقت سابق اليوم، مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.