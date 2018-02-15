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كُتّاب وآراء
ترامب يصف "مسلّح فلوريدا" بكونه مختلا عقليا
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، منفذ الهجوم على مدرسة في ولاية فلوريدا، أمس، بـ"المختل عقليا".
وغرّد ترامب عبر "تويتر" قائلا إن "مؤشرات عديدة كانت تفيد بأن مطلق النار في فلوريدا كان مختلا عقليا طرد من المدرسة لسلوكه السيء غير المسؤول".
وأضاف أن "جيران منفذ الهجوم ورفاقه في المدرسة يعلمون أنه كان يشكل مشكلة كبيرة. يجب دائما إبلاغ السلطات بهذه الأمور!".
وفي وقت سابق الأربعاء، ذهب نيكولاس كروز (19 عاما) إلى مدرسة ثانوية في فلوريدا (جنوب شرق)، تم فصله منها في وقت سابق، وأطلق النار على الطلبة والمعلمين مستخدمًا بندقية (إيه آر – 15)؛ ما أدّى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل، وإصابة عدد آخر.
وتضم المدرسة حوالي 3 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا.
واليوم، أمر ترامب بتنكيس العلم الأمريكي في البيت الأبيض والمباني والمنشآت الحكومية والعسكرية حدادا على الضحايا حتى 19 فبراير الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
وعليه يلاحظ شبه تجاهل الحدث من طرف وساءل الاعلام الأوربي وخصوصا الفرنسي ما دام أمريكي ارتكب مجزرة رهيبة في حق مواطنيه فلا باس
لاحول ولا قوة إلا بالله قد لا يكفيني هدا التعليق بالاحاطة بكل ما سأقول.
فكلاما كان صاحب الجريمة من أصول ليست عربية إلا أنهم يقواون بأنه مريض.....
فلمادا لايقولون بأنه إرهابي بكونه يرهب الناس
لأنه أمريكي او أجنبي
أما لو كان عربي مسلم فسوف يكون إرهابي قبل كل شيء
اما لو قام بها انسان من اصل عربي يقولون عمل ارهابي. وترى حكام العرب يقدمون لهم التعازي.
اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد
لكم الله يا عرب .
Oui Trump vous avez raison
لأنه لو كان اسمه محمد أو عبد الغفور أو جنسيته عربية أو هو مسلم لكان إرهابيا.
زعما هادوك العرب اللي فجروا أنفسهم أو قاموا بعمليات انتحارية في كامل قواهم العقلية،