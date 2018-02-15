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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يصف "مسلّح فلوريدا" بكونه مختلا عقليا

ترامب يصف "مسلّح فلوريدا" بكونه مختلا عقليا

ترامب يصف "مسلّح فلوريدا" بكونه مختلا عقليا
هسبريس - متابعة
الخميس 15 فبراير 2018 - 19:43

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، منفذ الهجوم على مدرسة في ولاية فلوريدا، أمس، بـ"المختل عقليا".

وغرّد ترامب عبر "تويتر" قائلا إن "مؤشرات عديدة كانت تفيد بأن مطلق النار في فلوريدا كان مختلا عقليا طرد من المدرسة لسلوكه السيء غير المسؤول".

وأضاف أن "جيران منفذ الهجوم ورفاقه في المدرسة يعلمون أنه كان يشكل مشكلة كبيرة. يجب دائما إبلاغ السلطات بهذه الأمور!".

وفي وقت سابق الأربعاء، ذهب نيكولاس كروز (19 عاما) إلى مدرسة ثانوية في فلوريدا (جنوب شرق)، تم فصله منها في وقت سابق، وأطلق النار على الطلبة والمعلمين مستخدمًا بندقية (إيه آر – 15)؛ ما أدّى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل، وإصابة عدد آخر.

وتضم المدرسة حوالي 3 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا.

واليوم، أمر ترامب بتنكيس العلم الأمريكي في البيت الأبيض والمباني والمنشآت الحكومية والعسكرية حدادا على الضحايا حتى 19 فبراير الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - Driss الخميس 15 فبراير 2018 - 19:54
مختل عقلي لأن اسمو نيكولاس ماشي رشيد أو عبد القادر...وإلا سيصبح ارهابي
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158
2 - مكناسي الخميس 15 فبراير 2018 - 19:55
سي نوغمال غادي يكون مختل عقليا اما كون كان مسلم لكان ارهابيا داعشيا تكفيريا
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124
3 - marocaine الخميس 15 فبراير 2018 - 19:57
ترامب هو المختل عقليا اما هدا الشاب اللذي قتل 17 شخصا فهو إرهابي il faut appeler un chat un chat
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128
4 - علال كبور الخميس 15 فبراير 2018 - 19:59
مختل عقلي فقط لانه ليس من أصول عربية او ديانته إسلامية فَلَو كان كذالك قامت الدنيا في أوروبا وأمريكا ولما توقفت وساءل الاعلام لنقل الحدث وتكريس كراهية المسلمين والعرب .
وعليه يلاحظ شبه تجاهل الحدث من طرف وساءل الاعلام الأوربي وخصوصا الفرنسي ما دام أمريكي ارتكب مجزرة رهيبة في حق مواطنيه فلا باس
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96
5 - matrix الخميس 15 فبراير 2018 - 20:00
المعادلة أصبحت واضحة ان كان عربيا فهو ارهابي وان كان أمريكيا فهو مختل عقلي
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80
6 - سعيد الخميس 15 فبراير 2018 - 20:05
السلام عليكم
لاحول ولا قوة إلا بالله قد لا يكفيني هدا التعليق بالاحاطة بكل ما سأقول.
فكلاما كان صاحب الجريمة من أصول ليست عربية إلا أنهم يقواون بأنه مريض.....
فلمادا لايقولون بأنه إرهابي بكونه يرهب الناس
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48
7 - أشرف الوجدي الخميس 15 فبراير 2018 - 20:08
سيناريو متوقع مختل عقليا او مصاب بالجنون او مدمن مخدرات...
لأنه أمريكي او أجنبي
أما لو كان عربي مسلم فسوف يكون إرهابي قبل كل شيء
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51
8 - ع.العزيز الخميس 15 فبراير 2018 - 20:08
كلهم مختلون عقليا وارهابيون يقتلون بنوا جلدتهم بدون شفقة ولا رحمة ورئيسهم "كاع مامسوق" لانه مسير من طرف لوبيهات وبارونات الاسلحة التي تباع في كل مكان بحال الخبز.
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36
9 - الحسين الخميس 15 فبراير 2018 - 20:10
امريكا واوروبا لما يفعل واحد منهم هذا النوع من العمل يقولون انه مختل العقل او يعاني من مرض نفساني..
اما لو قام بها انسان من اصل عربي يقولون عمل ارهابي. وترى حكام العرب يقدمون لهم التعازي.
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40
10 - مروان الخميس 15 فبراير 2018 - 20:16
ارهاااابي و ليس مختل عقلي هل كشفت على عقله , الارهاب لا دين له , الكل مرشح لكي يكون ارهابيا. لنرى المواقع و القنوات الاخبارية ماذا ستسمي هذا الشخص اللذي يبدو انه ليس مسلم ليتبين لنا تواطؤ هاته الاجهزة في تشويه صورة الاسلام؟.
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25
11 - مغربية الخميس 15 فبراير 2018 - 20:17
سيناريو متكرر و غبي :ادا كان الفاعل امريكي او اوروبي مهما يكن عدد القتلى و قيمة الخسائر المادية فهو "مختل عقلي يعاني من اضطرابات نفسية" بمعنى ان المسكين "غير مسؤول عن افعاله " و ادا كان عربيا او مسلما حتى ولو قتل قطا فهو"ارهابي حقير و مجرم يستحق اقصى العقوبات"
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21
12 - ZAMAN. TETOUAN الخميس 15 فبراير 2018 - 20:22
بإختصار الأمريكان القتلة بالسلاح الناري كلهم مختلون عقليا إلا غيرهم خاصة العرب منهم إرهابيون. احذروا من الأمريكان فجلهم مختلون عقليا. هذا من فضل الله.
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23
13 - اللي ابغا ايعيق ..وللي... الخميس 15 فبراير 2018 - 20:23
هاللي قالوا لخوت كون كان عربي اومسلم كون ارهابي عدو النسانية مجرم قاطع ايدو من رحمة الله.ولكن بلي ميريكاني صافي ساهلة وخا يقتل لمدينة كاملة مختل بكل بجاحة وصلف وضحك على الدقون.
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14
14 - BAY DAWI الخميس 15 فبراير 2018 - 20:23
ههههه!!!! كيف ان مختلا عقليا تقبل شهادته في من مثله فان كان ترامب في كامل قواه العقلية فالطالب مختل فعليا اما ان كان هذا الاخير في قواه العقلية فترامب 36
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12
15 - انا الخميس 15 فبراير 2018 - 20:27
ترامب يحدث نفسه / فبوصفه للقاتل انه "مختل عقليا "!!؟؟ فبطبيعة الحال فالقاتل شبيه له عقليا ﻷنه منذ توليه ولاية امريكا و هو يتعامل مع العالم بطريقة المجانين و ذوو عاهة عقلية و يقصف بشتى اﻷسلحة و بطلقات إقتصادية و ديبلوماسية و إجتماعية في كل صوب و اتجاه.
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14
16 - المغربي الخميس 15 فبراير 2018 - 20:27
اليس هذا عملا ارهابيا؟ انه قتل ابرياء بدون حق. ومع ذلك اعتبر صاحبه مختل عقليا لانه ببساطة يحمل اسما اعجميا. لو كان يحمل اسم او اصل مسلم لقذف باقبح انواع الارهاب وحملوا الاسلام هذا الفعل.
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13
17 - مهاجر الخميس 15 فبراير 2018 - 20:30
مللنا من هذه الاسطوانة المشروخة، كلما وقع قتل جماعي ندرك أن الجاني سيكون مختل عقليا.. بلد بكامله رئيسه مختل عقليا، إطلاق النار صار أمرا عاديا وهذا ثمن يؤديه شعب حكوماته المتعاقبة ارتكبت جرائم في حق الإنسانية منذ نشأة هذا الكيان..
اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد
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15
18 - حميد الخميس 15 فبراير 2018 - 20:37
منطق الغرب العربي والمسلم ارهابي والاخر داىءما فعله مبرر
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12
19 - aelg الخميس 15 فبراير 2018 - 20:37
Allah yrahamhoum , des innocents .
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-9
20 - بيضاوي الخميس 15 فبراير 2018 - 20:55
لو كان عربيا لقال بشكل تلقائي ارهابي.
لكم الله يا عرب .
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11
21 - FUHRER الخميس 15 فبراير 2018 - 20:57
ههههههه مغتل عقليا يا له من غباء من رئيس دولة لاستحمار العالم لتبرئت غير المسلمون بالارهاب والارهابيون الحققيين هم انتم الذين تحاولين اركاع العالم ولكن الله نزع من وجوهكم القناع واصبحت مرضى وسوف يسلط عليكم الله قوما الذي يلقنكم درسا فالاحترام الغير
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12
22 - oueld hmidou الخميس 15 فبراير 2018 - 21:06
Malade ou pas c est leur problème puisque les victimes ne sont pas marocains
Oui Trump vous avez raison
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5
23 - f**k systeme الخميس 15 فبراير 2018 - 21:38
كل الإرهابيين مختليين عقليا سواء نصارى او يهود الخ
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4
24 - منصف الخميس 15 فبراير 2018 - 21:39
بداية انهيار أمريكا أخلاقيا. إنحراف الشباب الامريكي و تعاطيه للمخضرات الصلبة لا محالة سيؤدي إلى حرب أهليه. كمسلمين وجب أن نعطي صورة حضارية عنا وجب على كل مسلم تقديم العزاء للاطفال و لدويهم.
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5
25 - بدينا كا نفيقو.. الخميس 15 فبراير 2018 - 21:54
من خلال التعليقات نستنتج أن المغاربة بدأوا يعيقون بقوانين اللعبة.. هي أن أمريكا تتصيد أبسط هفوة أو خطأ بسيط لتصب جام غضبها على العرب و المسلمين.. لنفرض مثلا أن منفذ عملية القتل مواطن أمريكي يحمل الجنسية الأمريكية.. و مستقر في أمريكا منذ 30 سنة لكن إسمه مثلا عبد الله أو ...سيكون رد فعل الإدارة الأمريكية مختلف تماما..!؟ عندهم سوء نية مسبقة و أحكام جاهزة عن العرب و المسلمين خصوصا.. لو كان عربيا مسيحيا أو يهوديا لن يُتهَم بالإرهاب..
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5
26 - نور الخميس 15 فبراير 2018 - 22:25
مختل عقلي لأنه أمريكي و لو كان من ذوي الأصول العربي لقالو عنه إرهابي . وا ترامب عوض ما تبقى مخرج عينيك في الدول العربية تخلوض بينهم شوف جنابك و ديها في قضاياك الداخلية راك كتخلص غير لي كتدير في العرب تقتلهم بالطائرات و عندك يقتلون بالرصاص تحصد ما تزرع فينا
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4
27 - جلال الخميس 15 فبراير 2018 - 23:11
Bien sûrecela ça va de soi quand il s'agit d'un citoyen Américain c'est un débile mental et non un terroriste. excuses non placées a leurs places il faut appeler un meurtrier par son nom DAECH AMÉRICAIN sous commandes d'un président plus que debile.
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2
28 - مسلمة عربية و أفتخر الخميس 15 فبراير 2018 - 23:48
هههههههههه والله العظيم كنت أعرف أنه سيقال عنه مختل عقلي أول ما عرفت اسمه،
لأنه لو كان اسمه محمد أو عبد الغفور أو جنسيته عربية أو هو مسلم لكان إرهابيا.
زعما هادوك العرب اللي فجروا أنفسهم أو قاموا بعمليات انتحارية في كامل قواهم العقلية،
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