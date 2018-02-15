ترامب يصف "مسلّح فلوريدا" بكونه مختلا عقليا

هسبريس - متابعة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، منفذ الهجوم على مدرسة في ولاية فلوريدا، أمس، بـ"المختل عقليا".

وغرّد ترامب عبر "تويتر" قائلا إن "مؤشرات عديدة كانت تفيد بأن مطلق النار في فلوريدا كان مختلا عقليا طرد من المدرسة لسلوكه السيء غير المسؤول".

وأضاف أن "جيران منفذ الهجوم ورفاقه في المدرسة يعلمون أنه كان يشكل مشكلة كبيرة. يجب دائما إبلاغ السلطات بهذه الأمور!".

وفي وقت سابق الأربعاء، ذهب نيكولاس كروز (19 عاما) إلى مدرسة ثانوية في فلوريدا (جنوب شرق)، تم فصله منها في وقت سابق، وأطلق النار على الطلبة والمعلمين مستخدمًا بندقية (إيه آر – 15)؛ ما أدّى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل، وإصابة عدد آخر.

وتضم المدرسة حوالي 3 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا.

واليوم، أمر ترامب بتنكيس العلم الأمريكي في البيت الأبيض والمباني والمنشآت الحكومية والعسكرية حدادا على الضحايا حتى 19 فبراير الجاري.