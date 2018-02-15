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الرئيسية | خارج الحدود | سابقة .. وزير خارجية عمان يزور المسجد الأقصى

سابقة .. وزير خارجية عمان يزور المسجد الأقصى

سابقة .. وزير خارجية عمان يزور المسجد الأقصى
جاد النبهان من رام الله*
الخميس 15 فبراير 2018 - 18:46

أجرى وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، اليوم الخميس، زيارة إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، في سابقة نادرة لمسؤول عربي رفيع المستوى.

وأفاد مراسل الأناضول، أن "بن علوي"، اجتمع في وقت سابق اليوم، مع الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبل أن يتوجه لمدينة القدس المحتلة ويزور الأقصى.

ودعا الوزير العماني، في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماعه مع الرئيس عباس، الشعوب العربية إلى زيارة القدس للتأكيد على مساندة الشعب الفلسطيني.

وأشار أنه بحث مع عباس تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدء إجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة.

وشدد بن علوي على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار وبناء ثقافة التسامح بالمنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية بكامل أركانها.

ونادرا ما يزور مسؤولون عرب المسجد الأقصى لأن الوصول إلى مدينة القدس التي تحتلها إسرائيل يحتاج إلى تنسيق مباشر مع السلطات الإسرائيلية.

ووصل وزير الخارجية العماني إلى الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، قام خلالها بجولة في بعض المدن الفلسطينية، قبل أن يختتمها مساء اليوم، بزيارة القدس المحتلة.

*وكالة أنباء الأناضول

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - أمريكا الخميس 15 فبراير 2018 - 18:53
بعد أخذ الأذن من أمريكا واسرائيل أولا
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3
2 - عبد الله الخميس 15 فبراير 2018 - 19:39
الصراحة هي .اسرائيل تملك القدس وهي التى تستحق .....والضفة الغربية يجب ان تكون تحت سيادة اسرائلية ..
كي تكون القدس مفتوحة للمسلمون فى انحاء المعمورة وتكون الطرق معبدة او سكة حديدية تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف لتفادى هده الحروب الطاحنة بسم الاسلام او المسجد الاقصى.
الضحية فى هده الحروب هم الشعوب المهمشة .ام الاغنياء الماسونيون الوهابيون لا يهمهم الا المال والجنس والخمور .
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-29
3 - MOCRO الخميس 15 فبراير 2018 - 19:53
أنظمة العشائر الستة في منطقة الخليج الفارسي كلها تدور في الفلك الأمريكي والصهيونية العالمية برضى الماسونية الدولية.
حكام العرب أصبحوا يتسابقون لرضى اليهود والصليبيين ليتمكنوا بالبقاء في الحكم .
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5
4 - محمود الخميس 15 فبراير 2018 - 20:07
حتى انا ادخل لمدينة مليلية المحتلة تقريبا يوميا هل حررتها او سوف احررها .زيارة هذا الشخص للقدس لا تعدو ان تكون للاستهلاك الاءعلامي :احق أراه بطل مشا للقدس..!
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20
5 - Youssef الخميس 15 فبراير 2018 - 20:36
وما العيب في ذلك؟ هل لانها محتلة؟ هل مجرد دخول شخص ما للقدس يعني بالضرورة اعترافا بتبعيتها للمستعمر؟ فشئنا ام ابينا العالم كله يعترف بدولة اسمها تسرائيل، واولهم الفلسطينيون انفسهم تليهم كل الدول العربية بدون استثناء!! اما تلك الشعارات الفارغة فالشعوب اضحت تعي انها للاستهلاك الاعلامي لا غير.
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5
6 - المتفائل الخميس 15 فبراير 2018 - 20:41
لا اجد ردا على " he's again " ابلغ من مقولة مغربية باللسان الدارج: "الناس مَشْغولَ بِالنَّاسْ والقَرْعَ مشْغولَ بِمْشيطْ الرَّاسْ"
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1
7 - عدنان ش الخميس 15 فبراير 2018 - 21:12
هكذا يريدها الاسرائليون إذا أراد المسلمون القدوم إلى القدس كل على حدة وبموافقة طبعا من المحتل فلا بأس فقط لا يكون الهدف هو التحرير والاستقلال من الاحتلال وهذه إشارة أخرى لتأكيد ما قاله الاسرائليون عن التطبيع مع حكام العرب بأنه حقيقة تمشي على الارض وليس مجرد ادعاء أو تكهنات
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0
8 - khalil الخميس 15 فبراير 2018 - 21:25
تطبيع مع الكيان الصهيوني ليس الا .شاهدت اليوم في نشرة الاخيار توقيع اتفاقية بين الاردن والولايات المتحدة تستفيد على اثرها الاردن من مساعدة مالية بمقدار مليار دولار
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2
9 - karim الخميس 15 فبراير 2018 - 23:08
و من منى لا يتمنى الصلاة في المسجد الاقصى ؟؟
و لكن هناك احتلال و باعتراف الاغلبية الساحقة من دول العالم
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