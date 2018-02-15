سابقة .. وزير خارجية عمان يزور المسجد الأقصى

جاد النبهان من رام الله*

أجرى وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، اليوم الخميس، زيارة إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، في سابقة نادرة لمسؤول عربي رفيع المستوى.

وأفاد مراسل الأناضول، أن "بن علوي"، اجتمع في وقت سابق اليوم، مع الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبل أن يتوجه لمدينة القدس المحتلة ويزور الأقصى.

ودعا الوزير العماني، في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماعه مع الرئيس عباس، الشعوب العربية إلى زيارة القدس للتأكيد على مساندة الشعب الفلسطيني.

وأشار أنه بحث مع عباس تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدء إجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة.

وشدد بن علوي على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار وبناء ثقافة التسامح بالمنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية بكامل أركانها.

ونادرا ما يزور مسؤولون عرب المسجد الأقصى لأن الوصول إلى مدينة القدس التي تحتلها إسرائيل يحتاج إلى تنسيق مباشر مع السلطات الإسرائيلية.

ووصل وزير الخارجية العماني إلى الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، قام خلالها بجولة في بعض المدن الفلسطينية، قبل أن يختتمها مساء اليوم، بزيارة القدس المحتلة.

*وكالة أنباء الأناضول