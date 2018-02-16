إسرائيل تعاقب أفرادا ومنظمات تدعو لمقاطعة البلاد

هسبريس - إفي

يقر وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون خلال الأيام المقبلة إجراءات جديدة للحيلولة دون حصول المنظمات أو الأفراد الإسرائيليين والأجانب المروجين لمقاطعة البلاد، على إعفاءات ضريبية أو مشاركتهم في مناقصات حكومية، وفقا لما تناقلته اليوم مصادر محلية.

ويتضمن القانون، وفقا لموظفين من وزارة الشئون الاستراتيجية، وضع "قائمة سوداء" تحوي أسماء مواطنين ومؤسسات إسرائيلية تدعم حركة (بي دي إس) للمقاطعة، بحسب صحيفة (هآرتس).

تأتي هذه الإجراءات ضمن قانون الحماية من المقاطعة الذي صدق عليه البرلمان الإسرائيلي (كنيست) في 2011 لتجريم مبادرات مقاطعة الدولة العبرية، وتسمح بوضع "قيود مالية على النشطاء البارزين في (بي دي إس)"، طبقا لقناة (كان) التلفزيونية الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة (هآرتس) إلى أن مسئولين وزاريين أوضحوا أنه حال أقر التشريع الجديد، فإن فريق مشترك بين عدة وزارات سيعمل تحت إشراف مستشارين قانونيين لوضع قائمة بالنشطاء والمجموعات المحلية الداعمة للمقاطعة، ولكن ليس الأشخاص الناقدين لإسرائيل أو تعتقد بوجوب مقاطعتها.