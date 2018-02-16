نتنياهو يرفض تقييد العمليات الإسرائيلية في سوريا

هسبريس - متابعة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لن تقبل بأية "قيود" على عملياتها العسكرية في سوريا دفاعا عن مواطنيها، وذلك في تصريحات له قبيل سفره لحضور مؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية.

وقال نتيناهو من مطار بن جوريون قبل الصعود إلى متن طائرته: "نحن ندافع عن أنفسنا، ونستخدم قدراتنا الخاصة، ودون أية قيود".

ويبدو أن هذا التعليق يشير إلى احتمالية التدخل الروسي للحد من حرية العملية العسكرية الإسرائيلية في سوريا مثلما قال المحللون المحليون خلال الأيام الأخيرة.

وتابع نتنياهو أنه سيقدم معلومات ستظهر العلاقة بين إيران والحادث الذي وقع الأسبوع الماضي حين أسقطت القوات الإسرائيلية طائرة دون طيار (درون) قادمة من سوريا، قالت تل أبيب أنها إيرانية، لتتبعه بهجوم على مواقع إيرانية وسورية داخل سوريا سقطت خلالها مقاتلة إسرائيلية من طراز (إف 16) بصاروخ دفاع جوي سوري.