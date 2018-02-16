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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الجزائرية تفكك خلية جديدة لتنظيم "داعش"

الشرطة الجزائرية تفكك خلية جديدة لتنظيم "داعش"

الشرطة الجزائرية تفكك خلية جديدة لتنظيم "داعش"
هسبريس - متابعة
الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:40

فككت الشرطة الجزائرية خلية، كانت تعمل على تجنيد مقاتلين للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية /داعش/ في العراق وسورية.

وكشفت صحيفة" النهار" الجزائرية الناطقة بالعربية في موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، أن الخلية كانت تنشط بولاية البيض جنوب غربي الجزائر، وتتشكل من 7 أشخاص، عملوا على تجنيد شبان لصالح تنظيم داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر، أنه بعد وضع نشاط هذه الخلية تحت الرقابة الأمنية لأكثر من ثلاثة أشهر، أمر قاضي التحقيق بمحكمة البيض، بإيداع 6 منهم السجن، في حين تم وضع الأخير تحت الرقابة القضائية.

يذكر أن الشرطة الجزائرية بولاية تلمسان غربي البلاد، فككت الأحد الماضي، خلية لتجنيد مقاتلين للالتحاق بداعش في سورية.

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1 - casawi vrai الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:40
توفي، 5 جنود، وأصيب آخران بإصابات بليغة، إثر انفجار قنبلة تقليدية، زرعتها الجماعات الإرهابية بمنطقة مديلة 12 كلم، جنوب مقر بلدية فركان، بولاية تبسة، الأربعاء .. وتجدهم يطبلون أنهم سادة العالم في محاربة الارهاب و هم من يجب ان يتواجد في كل المؤتمرات و الهيئات و لجان الامم المتحدة لمحاربة الارهاب.. فكيف ذلك و جيش قايد هم، يقول انه يتم كل يوم العثور على أسلحة و قتل أو القبض على إرهابيين .. !!؟ اي خبرة هاته و ما زلتم تعانون منذ العشرية السوداء .. وادا كلموك يقولون ان بفضلهم وبفضل ترسانتهم فإن حدود المغرب محمية بواسطة جيش طالح .. هههه يا ودي احميو غير رواحكم من الارهاب و السريقة و خسران الدراهم على الخردة..
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