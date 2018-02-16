الشرطة الجزائرية تفكك خلية جديدة لتنظيم "داعش"

هسبريس - متابعة

فككت الشرطة الجزائرية خلية، كانت تعمل على تجنيد مقاتلين للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية /داعش/ في العراق وسورية.

وكشفت صحيفة" النهار" الجزائرية الناطقة بالعربية في موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، أن الخلية كانت تنشط بولاية البيض جنوب غربي الجزائر، وتتشكل من 7 أشخاص، عملوا على تجنيد شبان لصالح تنظيم داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر، أنه بعد وضع نشاط هذه الخلية تحت الرقابة الأمنية لأكثر من ثلاثة أشهر، أمر قاضي التحقيق بمحكمة البيض، بإيداع 6 منهم السجن، في حين تم وضع الأخير تحت الرقابة القضائية.

يذكر أن الشرطة الجزائرية بولاية تلمسان غربي البلاد، فككت الأحد الماضي، خلية لتجنيد مقاتلين للالتحاق بداعش في سورية.