الحزب الحاكم لإثيوبيا يعلن حالة طوارئ في البلاد

هسبريس ـ رويترز

فرضت إثيوبيا حالة الطوارئ، اليوم الجمعة، بعدما أعلن رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين استقالته؛ وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد.

وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية أن "مجلس ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم اجتمع، اليوم الجمعة، وقرر فرض حالة الطوارئ"، ولم يذكر الإعلان المدة الزمنية التي سيطبق خلالها هذا الإجراء.

وجاءت استقالة رئيس الوزراء بعد موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي تطالب بإطلاق سراح المزيد من قادة المعارضة. بينما أفرجت السلطات عن أكثر من ستة آلاف معتقل سياسي، منذ يناير الماضي، مع مواجهة الحكومة صعوبات في تهدئة الاستياء العام.