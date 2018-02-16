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كُتّاب وآراء
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الحزب الحاكم لإثيوبيا يعلن حالة طوارئ في البلاد
الجمعة 16 فبراير 2018 - 19:04
فرضت إثيوبيا حالة الطوارئ، اليوم الجمعة، بعدما أعلن رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين استقالته؛ وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد.
وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية أن "مجلس ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم اجتمع، اليوم الجمعة، وقرر فرض حالة الطوارئ"، ولم يذكر الإعلان المدة الزمنية التي سيطبق خلالها هذا الإجراء.
وجاءت استقالة رئيس الوزراء بعد موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي تطالب بإطلاق سراح المزيد من قادة المعارضة. بينما أفرجت السلطات عن أكثر من ستة آلاف معتقل سياسي، منذ يناير الماضي، مع مواجهة الحكومة صعوبات في تهدئة الاستياء العام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - الكيحل الجمعة 16 فبراير 2018 - 19:17
هل وصل دورها هي الأخرة ليحدت تغير سياسي بها.
2 - khaledtop الجمعة 16 فبراير 2018 - 19:50
لاحولة ولاقوة الابالله
اثيوبيا الدولة الاكثر فقرا مند القدم قامت من نومها وطورت نفسها حتى اصبحت فى السنين الاخيرة بفضل حكومتها ان تطور اقتصادها
لكن الانقلابيين فى مصر لايريدون ان تتطور افريقيا ويعملون بكل خبث ان يشتتو الدول الافريقية بالاقتتال والانقلابات ومساعدات المعارضين
فيساعدون المعارضة السوداتية والمعارضةالليبية والمعارضة الاثيوبية
لتبقى لهم السيطرة على الشعوب الضعيفة وان تبقى هده الدول فى التخلف
اثيوبيا الدولة الاكثر فقرا مند القدم قامت من نومها وطورت نفسها حتى اصبحت فى السنين الاخيرة بفضل حكومتها ان تطور اقتصادها
لكن الانقلابيين فى مصر لايريدون ان تتطور افريقيا ويعملون بكل خبث ان يشتتو الدول الافريقية بالاقتتال والانقلابات ومساعدات المعارضين
فيساعدون المعارضة السوداتية والمعارضةالليبية والمعارضة الاثيوبية
لتبقى لهم السيطرة على الشعوب الضعيفة وان تبقى هده الدول فى التخلف
3 - الحـــــ عبد الله ــــاج الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:05
أثيوبيا غالبية سكانها عرب ومسلمون تسيطر عليهم اقليه مسيحية و رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين بدأت بلادهم تستقطب استثمارات عالمية كثيرة وتربعت خلال السنوات على صناعة النسيج الأخيرة ورشحها البعض أن تصبح 'صين أفريقيا" نظرا لمساحتها الشاسعة ولكثافة سكانها وللمؤهلات الطبيعية التي تتمتع بها. ولابد أن فيروس "ثورات" الخراب العربي" الأعرابي قد وصل أطراف هذا الدولة ويريدون إلحافها باليمن وسوريا وليبيا ومصر و... الدول التي يستوطنها الأعزاب الهزيلة الإنتاج والمعدمة المردودية في العمل الذي تقوم به، و... وترسخ ثقافة تتسول الكرامة والخبز وتعتبر الدولة ك"أب وأم" لكل فرد فيها يجب أن يمنح الرعاية وأن يحظى ب"التحزار" بدل من أن يعتمد كل فرد على نفسه ويفي بحاجياته الخاصة ويزيد عليها واجباته وحق الدولة عليه، يخرجون جحافل وجماعات ليطالبوا بما لم ينتجوه...
خربوا أثيوبيا كما هي عاداتكم وشيمكم فإذا لم تفعلوها فإنكم "شعب رجعي فيه العياشة بزاف)
خربوا أثيوبيا كما هي عاداتكم وشيمكم فإذا لم تفعلوها فإنكم "شعب رجعي فيه العياشة بزاف)
تعليق غير لائق
-25
4 - غير دايز الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:36
صدقوني التقدم والتطور والازدهار الذي وصلت اليه اثيوبيا في السنوات الاخيرة لم يصله المغرب بعد ...والفضل في ذلك يرجع الى محاربة الفساد في البلاد حتى اصبحت تقام بها استثمارات بالملاير من الدولارات وتشيد بها مشاريع ضخمة خاصة وعامة وطرق وقناطر ولكن الشعب وخصوصا الاقليات الدينية والاثنية ومع انتشار الجهل اصبحوا يحتجون في الشوارع واحرقوا عدة مقرات حكومية وقتل المئات واعتقل الالاف مما اضطر رئيس الوزراء الى الاستقالة واصابع الاتهام تشير بعضها الى جهاز المخابارات العامة المصري الذي هو اقوى جهاز استخباري في افريقيا والذي يهدف الى زعزعزة استقرار اثيوبيا لمنعها من بناء سد النهضة على النيل ولمنع اثيوبيا من ان تصبح قوة اقتصادية وعسكرية في شرق افريقيا تنافس مصر التي تتقاسم معها تشابها كبيرا في المؤهلات وعدد السكان والمساحة العامة
5 - Abou majd الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:53
التناوب على السلطة هو اصل داء افريقيا من تولى الامر لا يغادر الكرسي الا بالعنف وبخسارة كبيرة له ولشعبه ويتم التراجع الى الوراء بدل تراكم المنجزات الدول العظمى تعمل جاهدة على تعطيل التقدم للشعوب الاخرى وتخلق لها كافة المصاعب والقوالب الاقتصادية والسياسية بدل مدها بالعلم والتكنولوجيا فهي تدعم السلطة التي تتحقق لها مصالحها حتى وان مارست كل انواع التخريب لاوطانها ومواطنيها وحين ينفلت الامر تمد الاطراف بالسلاح وتركهم يتطاحنون ليغرفوا في بحور من التخلف ويستمر الاستغلال تحت مسمى اعادة التعمير
6 - عبدالله الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:53
مشكل اتيوبيا هو الماء ونهر النيل يتقاتل عليه مصر وإسرائيل .
اما حاجة اخرى هي غير الكدوب .
اما حاجة اخرى هي غير الكدوب .
7 - Filali الجمعة 16 فبراير 2018 - 22:19
كيف ان إثيوبيا أكثر تطورا من المغرب؟
- عدد سكان إثيوبيا 102 مليون نسمة و الناتج الإجمالي المحلي 95 مليار دولار .
-عدد سكان المغرب 33 مليون نسمة و الناتج المحلي الإجمالي 280 مليار دولار .
اذا كيف هم احسن منا ، المرجو التثبت من المعلومات قبل الإدلاء بها
- عدد سكان إثيوبيا 102 مليون نسمة و الناتج الإجمالي المحلي 95 مليار دولار .
-عدد سكان المغرب 33 مليون نسمة و الناتج المحلي الإجمالي 280 مليار دولار .
اذا كيف هم احسن منا ، المرجو التثبت من المعلومات قبل الإدلاء بها
8 - ابن سوس المغربي، إلى الحاج الجمعة 16 فبراير 2018 - 22:20
أخي الكريم عندما تعلق بعض الأحيان أكون معاك في جزء كبير من تحليلك اما ان تدعي ان إثيوبيا بلد عربي مسلم فا انت أخطأت إثيوبيا من أقدم الدول المسيحية في القرن الأفريقي و فيها كنائس منذ القدم و شعبها خليط أغلبه إفريقي زنجي مع خليط ببعض المهاجرين من الجزيرة العربية و خاصة في منطقة هرر الوحيدة التي تؤمن بالدين الإسلامي اما شعوبها فا هي تسمى قديماً (بالحبشة) فا هي كثيرة من شعوب الارومو و هم الأغلبية و التغراي و العفر و يتكلمون مئات اللهجات المحلية من لغة الصومالية الى تيغراي و اللغة الرسمية هي الأمهرية اما الذين يسيطرون على الحكم فا هم قومية التيغراي بعد انقلاب على منغيستو الشيوعي
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