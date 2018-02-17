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كُتّاب وآراء
شد الحبل مستمر بين الأطباء المقيمين وحكام الجزائر
الأطباء المقيمين في الجزائر، الذين بدأوا اضرابا منتصف نونبر الماضي، لم ينتظروا طويلا للرد على تصريحات رئيس الوزراء احمد اويحي، الذي لوح باستخدام ما اسماه " قوة القانون لوقف قطار الفوضى".
ونظم الاطباء المضربون وقفة احتجاج مفاجئة بمستشفى " مصطفى باشا الجامعي"، وسط العاصمة الجزائر، رددوا خلالها عدة شعارات منها: " يا أويحيى لسنا خائفين!".
واكدت النقابة المستقلة للأطباء المقيمين، في بيان لها، أن الاضراب سيتواصل بدعوى أن " مطالبه شرعية" وأن " جهل المسؤولين هو الذي سيقود إلى الفوضى".
أويحيي كان قد أكد أنه لن يسمح باستمرار الفوضى والاضطرابات، نافيا وجود خطط لدى الحكومة لرفع الدعم عن المواد الأساسية منها الوقود والحليب والزيت.
وقال اويحيى، الذي كان يتحدث بصفته كأمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بمناسبة احتفالية الذكرى الـ21 لتأسيس التنظيم، بولاية بسكرة جنوب شرقي الجزائر، أن "بعض مطالب الاطباء المقيمين غير منطقية".
وأضاف: "لا نريد تصحرا صحيا .. يجب التوقف عن خطاب ما يسمى بالحقوق المشروعة، هناك واجبات مقدسة يجب القيام بها قبل المطالبة بالحقوق".