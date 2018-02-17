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الرئيسية | خارج الحدود | شد الحبل مستمر بين الأطباء المقيمين وحكام الجزائر

شد الحبل مستمر بين الأطباء المقيمين وحكام الجزائر

شد الحبل مستمر بين الأطباء المقيمين وحكام الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 17 فبراير 2018 - 22:51

الأطباء المقيمين في الجزائر، الذين بدأوا اضرابا منتصف نونبر الماضي، لم ينتظروا طويلا للرد على تصريحات رئيس الوزراء احمد اويحي، الذي لوح باستخدام ما اسماه " قوة القانون لوقف قطار الفوضى".

ونظم الاطباء المضربون وقفة احتجاج مفاجئة بمستشفى " مصطفى باشا الجامعي"، وسط العاصمة الجزائر، رددوا خلالها عدة شعارات منها: " يا أويحيى لسنا خائفين!".

واكدت النقابة المستقلة للأطباء المقيمين، في بيان لها، أن الاضراب سيتواصل بدعوى أن " مطالبه شرعية" وأن " جهل المسؤولين هو الذي سيقود إلى الفوضى".

أويحيي كان قد أكد أنه لن يسمح باستمرار الفوضى والاضطرابات، نافيا وجود خطط لدى الحكومة لرفع الدعم عن المواد الأساسية منها الوقود والحليب والزيت.

وقال اويحيى، الذي كان يتحدث بصفته كأمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بمناسبة احتفالية الذكرى الـ21 لتأسيس التنظيم، بولاية بسكرة جنوب شرقي الجزائر، أن "بعض مطالب الاطباء المقيمين غير منطقية".

وأضاف: "لا نريد تصحرا صحيا .. يجب التوقف عن خطاب ما يسمى بالحقوق المشروعة، هناك واجبات مقدسة يجب القيام بها قبل المطالبة بالحقوق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدالكريم بوشيخي السبت 17 فبراير 2018 - 23:27
في الحقيقة لم افهم سبب تدني اجور الاطباء في جزائر النفط و الغاز فهذا الطبيب الذي يعالج المرضى و يزرع فيهم روح الامل قد بذل جهدا مهما في حياته و هو يحصل و يجتهد في دراسته ليصبح طبيبا و يستحق ان يكون اجره الشهري مرتفعا لكن الجزائر عجزت عن تحقيق مطالبهم بدون سبب لان الامر يتعلق بمصلحة شريحة من المواطنين الجزائريين فلو كان الامر يتعلق بمصلحة البوليساريو و دولة السراب في تندوف لما ترددت و لو لحظة واحدة و لفتحت خزائن الاموال ابوابها للاسراع بتقديم الاعتمادات المالية المخصصة للترويج لتلك القضية التي ليس للشعب الجزائري فيها لا ناقة و لا جمل فكان الله في عون اطباء الجزائر الشقيقة فاذا كان حالهم هكذا فكيف هي احوال الشرائح الاخرى.
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3
2 - شوف تشوف الأحد 18 فبراير 2018 - 00:01
لاشيئ يلوح في الأفق ويؤشر على حسن العلاقة اللتي تفرق بين الجارين المغرب والجزائر، وما يقرب بينهما ويكسر صمت الحدود في بحر هاذا الأسبوع سوى الإضراب المشترك لصراع الأطباء لكلا البلدين. فهل هي عدوى معدية أم تقليد لمراسيم التمظهر أو توحيد سياسة البلدين في قمع أصحاب الوزرة البيضاء ،
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