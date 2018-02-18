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الرئيسية | خارج الحدود | دبلوماسي: تركيا لم تستخدم أسلحة كيماوية في سوريا

دبلوماسي: تركيا لم تستخدم أسلحة كيماوية في سوريا

دبلوماسي: تركيا لم تستخدم أسلحة كيماوية في سوريا
هسبريس ـ رويترز
الأحد 18 فبراير 2018 - 02:50

قال مصدر دبلوماسي تركي إن بلاده لم تستخدم أسلحة كيماوية قط في عملياتها بسوريا، وتراعي تماما المدنيين.

جاء ذلك بعد أن اتهمت قوات كردية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان تركيا بتنفيذ هجوم بالغاز في منطقة عفرين.

وقال المصدر: "هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة، تركيا لم تستخدم قط أسلحة كيماوية. نراعي تماما المدنيين في عملية غصن الزيتون".

ووصف المصدر نفسه، أيضا، الاتهامات بإصابة ستة مدنيين فيما يشتبه أنه هجوم بالغاز بـ"الدعاية السوداء"، وفق تعبيره.

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