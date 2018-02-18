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كُتّاب وآراء
برلين تطالب بوضع سياسة خارجية أوروبية مشتركة
دافع وزير الخارجية الألماني، سيجمار جابريل، عن ضرورة تطبيق سياسة خارجية مشتركة للاتحاد الاوروبي تدافع عن مصالح التكتل.
جابريل، في مؤتمر ميونخ للأمن الذي يبحث النزاعات الدولية، قال: "لا يمكن أن نكون النباتيين الوحيدين في عالم لآكلي اللحوم".
وأكد أن الاتحاد الاوروبي يجب أن ينغمس أولا في حل النزاعات الداخلية، في إشارة إلى أزمتي الديون واللاجئين، ويتبنى سياسة خارجية مشتركة ويخلق الادوات اللازمة لتطبيقها.
وأشار إلى ضرورة تطبيق السياسة الاوروبية المشتركة بالتعاون مع باقي الشركاء الغربيين، مؤكدا على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وذكر أن هناك العديد من الفاعلين الجدد على الساحة الدولية، وبخاصة الصين وروسيا، يتطلعون لتعديل هذا النظام الدولي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار إلى أن الصين تشجع نظاما بديلا في العالم، لا يقوم على الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.