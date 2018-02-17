سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

هسبريس ـ مُتابعة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، غارات على غزة آثر إصابة أربعة جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة قرب السياج مع القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت، بعدد من الصواريخ، موقعي تدريب يتبعان "حماس" في مدينة غزة ،ما أحدث أضرار مادية من دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق استهدفت المدفعية الإسرائيلية نقطة "رصد" قرب السياج شرقي لبلدة خان يونس، في جنوب القطاع، دون وقوع إصابات.

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال في بيان: "القصف جاء ردا على تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية بالقرب من الجدار الحدودي جنوب القطاع".

وذكر ادرعي أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة، وآخرين بجروح طفيفة ومتوسطة، نتيجة تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية كانت تهم بنشاطات بالقرب من الجدار الأمني جنوب قطاع غزة.

واعتبر الجيش الإسرائيلي الحادثة "اعتداء خطيرا من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة"، محملا حركة المقاومة الإسلامية مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة. وذكر أن "العبوة تم زرعها في إطار أعمال شغب شهدتها الحدود مع قطاع غزة أمس"، بتعبيره.