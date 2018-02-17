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الرئيسية | خارج الحدود | سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 17 فبراير 2018 - 20:20

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، غارات على غزة آثر إصابة أربعة جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة قرب السياج مع القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت، بعدد من الصواريخ، موقعي تدريب يتبعان "حماس" في مدينة غزة ،ما أحدث أضرار مادية من دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق استهدفت المدفعية الإسرائيلية نقطة "رصد" قرب السياج شرقي لبلدة خان يونس، في جنوب القطاع، دون وقوع إصابات.

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال في بيان: "القصف جاء ردا على تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية بالقرب من الجدار الحدودي جنوب القطاع".

وذكر ادرعي أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة، وآخرين بجروح طفيفة ومتوسطة، نتيجة تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية كانت تهم بنشاطات بالقرب من الجدار الأمني جنوب قطاع غزة.

واعتبر الجيش الإسرائيلي الحادثة "اعتداء خطيرا من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة"، محملا حركة المقاومة الإسلامية مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة. وذكر أن "العبوة تم زرعها في إطار أعمال شغب شهدتها الحدود مع قطاع غزة أمس"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - nawal السبت 17 فبراير 2018 - 20:38
حركة حماس هي لي كاتجبدهم و من بعد تجي تبدا تبكي و تلعب دور الضحية
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-118
2 - farid ssat السبت 17 فبراير 2018 - 20:40
ها اللي قلنا السيسي يفرغ في سيناء من المصريين واليهود يضربو في خوتنا الفلسطينيين من الفوق يخرجوهم من بلادهم .... يريدون بلاد النهرين .... فعلا النبوءة التي جاء بها رسولنا الكريم المذكورة في القرآن في سورة الإسراء قادمة لا محالة . الويل للغادرين والكافرين ...
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40
3 - moha o'trente السبت 17 فبراير 2018 - 20:45
Les juifs humilient les autres ou pleurnichent pour avoir pitié d'eux
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13
4 - le marocain السبت 17 فبراير 2018 - 22:31
إسرائيل تستغل الضعف العربي. لك يوم يا ظالم. المشكل لا حسيب و لا رقيب. الكل ولى تقول اراسي يا راسي. الكل يريد الحفاظ على الكرسي. (لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. .).صدق الله العظيم
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14
5 - samir السبت 17 فبراير 2018 - 23:51
اليهودية ليست ديانة تبشيرية تقوم بدعوة الناس لاعتناقها كالمسيحية و الإسلام ليس لها قنوات فضائية دينية و رجال دين... لا يريدون من أحد أن يتبع ملتهم
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