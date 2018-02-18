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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل جميع ركاب طائرة إيرانية تحطمت وسط البلاد

مقتل جميع ركاب طائرة إيرانية تحطمت وسط البلاد

مقتل جميع ركاب طائرة إيرانية تحطمت وسط البلاد
هسبريس - متابعة
الأحد 18 فبراير 2018 - 10:44

أعلنت العلاقات العامة لشركة "آسمان" للطيران الايرانية مقتل جميع ركاب الطائرة التي سقطت اليوم الأحد في ضواحي سميرم بمحافظة اصفهان وسط البلاد.

وأعلنت الشركة ، حسب وكالة أنباء فارس الايرانية ، إن طائرة تابعة لها ، تقل 66 شخصا بما في ذلك أفراد الطاقم ، تحطمت اثر ارتطامها بجبل.

وكان مدير عام العلاقات العامة في شركة خطوط اسمان قال في وقت سابق إن طائرة تعود لشركة خطوط اسمان كانت قد أقلعت من مطار مهراباد في طهران في رحلة الى مدينة ياسوج كبرى مدن كهكيلوية وبويراحمد (جنوب غرب ايران) وعند الساعة الثامنة من صباح اليوم اختفت عن شاشات الرادار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - abdallah simou الأحد 18 فبراير 2018 - 11:37
C'est la faute aux Ayatollahs qui se fachent avec tout le Monde et subissent les mesures de retortion des pays fournisseurs d'avions parfaits , utilisant les vieilles marques russes ...
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-11
2 - رسيد الأحد 18 فبراير 2018 - 12:45
اكيد امر مدبر من عدو معروف للعامية . روسيا تسقط لها طاءرة واليوم بعد اسبوع تسقط طاءرة لايران . بعدما اسقطة f16 لاسراءيل . ربما انتقام منها . من المستحيل ان يكون صدفة .
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-17
3 - مصطفى الأحد 18 فبراير 2018 - 12:57
قتل كيف قدر.الاسباب متعددة والموت واحدة......................))
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15
4 - الحر حر ولو شكى ضيم الأيام الأحد 18 فبراير 2018 - 13:07
لم يكن هذا إلا الرد الإسرائيلي على إسقاط طائرتها (F16) بالمنظومة الجوية الروسية (S300) إثر التدخل الإسرائيلي لوقف للإختراق الإيراني لأجواء إسرائيل (فلسطين المحتلة) بطائرة دون طيار القادمة من الجانب السوري.
أولا تم إسقاط طائرة روسية، و الآن طائرة إيرانية. إن دل هذا عن شيئ إنما يدل على أن إسرائيل بجهازها المخبراتي والعملياتي الموساد يمكن أن تضرب أينما تشاء ومتى تشاء في جميع بقاع العالم و بالخصوص في البلدان العربية.
حلل وناقش...
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-11
5 - said rifi الأحد 18 فبراير 2018 - 13:59
رحمة الله على الضحايا ، إنا لله وإنا إليه راجعون
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8
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