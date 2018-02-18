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كُتّاب وآراء
مقتل جميع ركاب طائرة إيرانية تحطمت وسط البلاد
أعلنت العلاقات العامة لشركة "آسمان" للطيران الايرانية مقتل جميع ركاب الطائرة التي سقطت اليوم الأحد في ضواحي سميرم بمحافظة اصفهان وسط البلاد.
وأعلنت الشركة ، حسب وكالة أنباء فارس الايرانية ، إن طائرة تابعة لها ، تقل 66 شخصا بما في ذلك أفراد الطاقم ، تحطمت اثر ارتطامها بجبل.
وكان مدير عام العلاقات العامة في شركة خطوط اسمان قال في وقت سابق إن طائرة تعود لشركة خطوط اسمان كانت قد أقلعت من مطار مهراباد في طهران في رحلة الى مدينة ياسوج كبرى مدن كهكيلوية وبويراحمد (جنوب غرب ايران) وعند الساعة الثامنة من صباح اليوم اختفت عن شاشات الرادار.
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تعليقات الزوّار (5)
أولا تم إسقاط طائرة روسية، و الآن طائرة إيرانية. إن دل هذا عن شيئ إنما يدل على أن إسرائيل بجهازها المخبراتي والعملياتي الموساد يمكن أن تضرب أينما تشاء ومتى تشاء في جميع بقاع العالم و بالخصوص في البلدان العربية.
حلل وناقش...