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الرئيسية | خارج الحدود | عشرات الممثلات البريطانيات يطالبن بصد التحرش الجنسي

عشرات الممثلات البريطانيات يطالبن بصد التحرش الجنسي

عشرات الممثلات البريطانيات يطالبن بصد التحرش الجنسي
هسبريس - متابعة
الأحد 18 فبراير 2018 - 13:40

وقعت نحو مئتي ممثلة بريطانية وإيرلندية على رسالة تدعو إلى التحرك ضد التحرش الجنسي في العمل وكذلك المساواة في الأجور، وذلك قبل حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" المقرر اليوم الأحد.

ومن بين الموقعات الـ190 على الرسالة، التي تحمل عنوان "الأخوات العزيزات"، ونشرت في صحيفة "أوبزرفر" الأسبوعية، إيما واتسون وكاري موليجان وإيما تومسون وسيرشا رونان.

وقالت الموقعات إنهن يستلهمن تحركهن من حركة "تايمز آب" (انتهى الوقت) في الولايات المتحدة، وهي صندوق دفاع قانوني عن ضحايا الاعتداءات أقامته نجمات هوليود بعدما تم نشره الأعوام الماضية الماضية بشأن انتهاكات جنسية واسعة النطاق في مجال صناعة الترفيه.

ودعت الموقعات إلى التبرع لصندوق جديد يحمل اسم "صندوق العدالة والمساواة في المملكة المتحدة" وتديره منظمة "روزا" النسائية الخيرية.

وجاء في الرسالة :"إذا كنت ممن قالوا /انتهى الوقت/، إذا ما كانت القصص التي قرأتها في الصحف قد لمستك وأزعجتك، انضم إلينا ... لنجعل عام 2018 عاما لنهاية التحرش والاعتداءات الجنسية".

ووفقا للصحيفة، فقد تبرعت واتسون بالفعل بمبلغ مليون جنيه استرليني (1.4 مليون دولار للصندوق).

ورافقت هذه الرسالة رسالة ثانية موقعة من 160 من الناشطين والأكاديمين يرحبون "بالدعوة الصادرة عن أخواتنا في صناعة الترفيه للتوحد في الدعوة لوضع نهاية للتحرش والانتهاكات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي ساكن فالمغرب الأحد 18 فبراير 2018 - 15:35
ضربة قوية لمناصري العلمانية والقوانين الوضعية وحقوق الإنسان الغربية ! ..
يحدث هذا في انجلترا وأمريكا، الدولتان العلمانيتان اللتان تفتخران بالديمقراطية والقوانين وحقوق الإنسان، لكونهما من أرقى الدول وأحرصها على تطبيق القانون ومواطنيها هم أكثر الناس احتراما لقوانين بلدهم ! .. لكن رغم كل ذلك فالتحرش والإغتصاب مستمران وعلى أعلى مستوى يمكن أن يخطر لك على البال ..
لذلك علينا أخذ العبرة على أن قضية التحرش والإغتصاب (والزنا عموما لأنه هو الهدف) لن يفلح معهما سن القوانين الوضعية بقدر ما يفلح معهما تطبيق القوانين الشرعية الإسلامية .. وقبل ذلك بناء إنسان يخاف الله ويجتنب ما حرمه .. فتقوى الله هي السبيل الوحيد والأنجع للقضاء على التحرش والإغتصاب .. فهل رأيتم يوما شخصا ملتزما يتحرش بفتاة أو متهم باغتصاب امرأة ؟ .. (إلا ما كان مفتعلا من جهة ما معادية لتشويه سمعته) ..
(وعندما أقول شخص ملتزم لا أقصد به إمام مسجد أو من هم على شاكلته فكلنا يعلم حال أغلب أولئك) ..
الإسلام هو الحل ..
الإسلام كما أنزل في كتاب الله وسنة رسول الله، وليس الإسلام الذي يريده أعداء الإسلام والمنافقين من بني جلدتنا ..
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7
2 - التبرج والتحرش الأحد 18 فبراير 2018 - 15:39
الحل سهل: عندما تتوقف هؤلاء الممثلات عن التعري والتبرج وارداء الملابس الضيقة أو الشفافة، ستتم معاملتهن بطريقة لائقة وسيتم احترامهن وتقديرهن حتى من طرف أكبر المنحرفين في المجتمع. باختصار: المبالغة في التبرج والتعري و.... يبقى بمثابة استفزاز أو استدراج قد يؤدي إلى التحرش والاغتصاب. نسأل الله العافية
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