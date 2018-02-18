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الرئيسية | خارج الحدود | أمير الكويت يسدد ديون سجناء من ماله الخاص

أمير الكويت يسدد ديون سجناء من ماله الخاص

أمير الكويت يسدد ديون سجناء من ماله الخاص
هسبريس - متابعة
الأحد 18 فبراير 2018 - 15:50

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اليوم الاحد أمرا بتسديد ديون الغارمين المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقته الخاصة.

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري اليوم إنه "رغبة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم سواء من المواطنين أو المقيمين بأسرهم في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل بها الوطن والمواطنون والمقيمين بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير فقد أمر بتسديد ديونهم على نفقته الخاصة وذلك وفق ضوابط معينة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - miloud الأحد 18 فبراير 2018 - 16:03
هل سيدفع من عرق جبينه اومن المال العام انها اموال الشعب الكويتي ؟فهذه العاءلۃ التي تحكم دويلۃ الكويت مند اكثر من اربعين سنۃ وهي تنهب في خيرات البلاد دون رقيب او حسيب .
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-2
2 - نفس الشيء الأحد 18 فبراير 2018 - 16:08
الشعوب لا تريد صدقات وهبات..الشعوب تريد نصيبها وحقها من ثروات وطنها..يسرقون الرغيف ويعطونك منه كسرة ويامرونك ان تقول*عاش*..لو نوصل كل مواطن مغربي بنصيبه من خيرات بلاده ولو تزكى كل غني بحق الفقير ما بقي محتاج على وجه الارض..ولكن كيف لمن اغتنى بسرقة الاراضي وسلب خيرات البحار ونهب ما بجوف الارض من معادن وكدس الاموال -رغم تمتعه بالكرسي-في الابناك الاجنبية كيف له ان يشعر باهات المريض وزفرات المحتاج...**واللدين يكنزون الدهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب اليم**..هدا قول الله وليس بقول نبي او شاعر او..
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10
3 - moha raiss الأحد 18 فبراير 2018 - 16:11
من أين جاءه هدا المال ? أليس هو مال الشعب .ألم يقل الله ..وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه . سورة الحديد .المال فيه حق الزكاة والفقراء وذوي القربى واليتامى والأبناء والزوجة ووو أما أن تستحوذ على كل أموال الكويت وتظهر وتماري نفسك بأنك تنفق على الغارمين ذو ن أن تخرجوا أموال زكاة النفط فهدا استغباء الناس .
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4
4 - عوزيبي محمد الأحد 18 فبراير 2018 - 16:12
خطوة طبق شرع الله جزاه الله عنها خيرا
شيخ لا زال يحتفظ بمصداقيته امام تيار الخنوع لمشيءة الغرب المتعالي عن الحق.
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3
5 - حمو الأحد 18 فبراير 2018 - 16:16
واش هادو عندهم مال خاص، هادو راه البلاد والعباد والبحار وباطن الأرض وكل الكائنات سيطروا عليها ويعتبرونها مالهم الخاص.
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