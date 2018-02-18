أمير الكويت يسدد ديون سجناء من ماله الخاص

هسبريس - متابعة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اليوم الاحد أمرا بتسديد ديون الغارمين المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقته الخاصة.

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري اليوم إنه "رغبة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم سواء من المواطنين أو المقيمين بأسرهم في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل بها الوطن والمواطنون والمقيمين بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير فقد أمر بتسديد ديونهم على نفقته الخاصة وذلك وفق ضوابط معينة".