24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:06
|12:46
|15:49
|18:18
|19:33
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الإشاعات تنقل اللاعب عادل تعرابت إلى دوري روسيا
- المغرب يستعد لإطلاق كبسولة فضائية من المكسيك
- نقابات تعليمية تدين تهجما على أستاذة في ابريكشة
- تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة يحرك "البسمة" بوزان
- استمرار الاحتجاج في جرادة يقسم "القادة" بين التأييد والرفض
التضامن مع رمضان بالمغرب.. بين "تعليمات قطريّة" والمبادرة الإنسانية (5.00)
رجال ونساء الأمن يُلقنون تلاميذ الرباط تدابير السلامة في الطرق (5.00)
"البيت الطائرة" .. حلم شاب قبائلي يتحول إلى أسطورة جزائرية (5.00)
ليبيا أكبر متجر تهريب للبشر بعد 7 سنوات من سقوط نظام القذافي (5.00)
- التضامن مع رمضان بالمغرب.. بين "تعليمات قطريّة" والمبادرة الإنسانية - (78)
- الإفراغ من "منازل مخزنية" يتهدد متقاعدين في سلك الشرطة - (64)
- أخنوش: "الأحرار" مع الأداء الميداني بعيدا عن منطق الدكان السياسي - (62)
- الرميد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وُضع كما لو أنه قبس من القرآن - (38)
- الزواج .. استقرار أم مغامرة؟ - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمير الكويت يسدد ديون سجناء من ماله الخاص
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اليوم الاحد أمرا بتسديد ديون الغارمين المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقته الخاصة.
وقال بيان صادر عن الديوان الأميري اليوم إنه "رغبة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم سواء من المواطنين أو المقيمين بأسرهم في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل بها الوطن والمواطنون والمقيمين بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير فقد أمر بتسديد ديونهم على نفقته الخاصة وذلك وفق ضوابط معينة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
شيخ لا زال يحتفظ بمصداقيته امام تيار الخنوع لمشيءة الغرب المتعالي عن الحق.