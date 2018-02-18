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كُتّاب وآراء
الشاباك" يعتقل خلية فلسطينية حاولت اغتيال ليبرمان
أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اليوم الأحد، عن اعتقاله خلية مكونة 6 فلسطينيين من محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بتهمة محاولة اغتيال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.
وقال "الشاباك" في بيان نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن عناصره بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش، اعتقلت مؤخرًا 6 فلسطينيين خططوا لزرع عبوة ناسفة على طريق يمر منه موكب وزير الدفاع الإسرائيلي.
وأشار بيان الشاباك، إلى أن الخلية خططت لتنفيذ عمليات أخرى، دون أن يوضح تفاصيلها.