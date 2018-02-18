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الرئيسية | خارج الحدود | الشاباك" يعتقل خلية فلسطينية حاولت اغتيال ليبرمان

الشاباك" يعتقل خلية فلسطينية حاولت اغتيال ليبرمان

الشاباك" يعتقل خلية فلسطينية حاولت اغتيال ليبرمان
هسبريس - متابعة
الأحد 18 فبراير 2018 - 14:33

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اليوم الأحد، عن اعتقاله خلية مكونة 6 فلسطينيين من محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بتهمة محاولة اغتيال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

وقال "الشاباك" في بيان نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن عناصره بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش، اعتقلت مؤخرًا 6 فلسطينيين خططوا لزرع عبوة ناسفة على طريق يمر منه موكب وزير الدفاع الإسرائيلي.

وأشار بيان الشاباك، إلى أن الخلية خططت لتنفيذ عمليات أخرى، دون أن يوضح تفاصيلها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبد الرحيم فتح الخير الأحد 18 فبراير 2018 - 14:53
هل تخدم المقاومة المسلحة عملية السلام ؟ وهل بقتل وزير الدفاع ستنهار اسراءيل ؟ ما العاءد من هذه العملية حتى لو كتب لها النجاح ؟ لاشيء صفر الى الشمال ، ورد فعل عنيف ، ومءات القتلى من الأبرياء . على الفلسطينيين ان يعود للحوار ، وعلى المقاومة ان تدان ، فاسراءيل القوية لا تنهار لو اغتيل وزير او زويران . وعلى الدول العربية وخصوصا القوية منها ان تتبرأ من حماس ، فهذه الأخيرة لم تكن الا وبالا على الحق العادل للفلسطينيين في تأسيس دولة مجاورة لدولة اسراءيل .
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-31
2 - missoury الأحد 18 فبراير 2018 - 15:37
لا أخي عبد الرحيم لو كنت تعيش في فلسطين لذقت مرارة الإحتلال و لقاومت بجميع أنواع و سائل المقاومة...فارجع إلى رشدك يا أخي و استغفر الله
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18
3 - عبد الرحيم فتح الخير الأحد 18 فبراير 2018 - 16:12
لا يا اخي mesoury المنطق يقول بأن المقاومة لاتفيد خصوصا اذاما استبغت بالدين . فالليهود الحق في الارض قبل الفلسطينيين ، وخير الحلول المناصفة . اسراءيل ليس بذاك السوء ،والا فما الذي يمنعها ان تقتل وتبيد . علينا ان نعمل العقل ونبعد العاطفة خصوصا وحماس اثبتت انها لاتجيد التسيير كل ماتجيده هو القتل والانقلاب على اليهود وعلى السلطة .
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-6
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