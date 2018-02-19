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الرئيسية | خارج الحدود | نصف مليون مشرد أمريكي يتحدون البرد القارس

نصف مليون مشرد أمريكي يتحدون البرد القارس

نصف مليون مشرد أمريكي يتحدون البرد القارس
هسبريس - متابعة
الاثنين 19 فبراير 2018 - 01:37

يحاول أكثر من نصف مليون مشرد ممّن لا يمتلكون منازل في الولايات المتحدة الأمريكية التعايش مع برد الشتاء القارس.

وبحسب مؤسسة الاتحاد الوطني الأمريكي الهادفة لتأمين منازل للمشردين، فإنّ 68 بالمئة من الأمريكيين الذين لا يمتلكون منازل (376 ألف شخص)، قضوا شتاء العام الماضي في الملاجئ، بينما اضطر الباقون (نحو 176 ألف شخص) للجوء إلى الأماكن العامة للاحتماء من برد الشتاء القارس.

وأوضحت معطيات المؤسسة أنّ نيويورك تعتبر أكثر الولايات الأمريكية اكتظاظاً بالأشخاص الذين لا يمتلكون منازل، تليها ولاية نيو جيرسي.

ففي هاتين الولايتين يعيش نحو 86 ألف شخص في 297 ملجأً و84 مكانا مخصصا للإقامة ليوم واحد.

وفي مدينة شيكاغو يوجد نحو 19 ألف طالب دون مأوى، ويقوم مسؤولو المدينة بفتح الملاجئ كي يتمكن هؤلاء من المبيت في تلك الأماكن.

وتشهد عدة ولايات أمريكية هذا العام، انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، الأمر الذي تسبب في مصرع أكثر من 20 شخصاً، وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف منزل ومتجر.

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