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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تدعو إلى زيادة "الضغط" على إيران

السعودية تدعو إلى زيادة "الضغط" على إيران

السعودية تدعو إلى زيادة "الضغط" على إيران
هسبريس - افي
الأحد 18 فبراير 2018 - 22:11

دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى زيادة "الضغط" على إيران التي اتهمها بأنها مصدر كافة المشكلات التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا، منددا بوجود "أوجه قصور" في الاتفاق النووي مع طهران.

وأدلى الجبير بهذه التصريحات أثناء مداخلته في ثالث وآخر أيام مؤتمر الأمن بميونخ، حيث أكد أن سياسة المجتمع الدولي بشأن إيران يجب أن تتركز على زيادة الضغط على طهران وعزلها حتى تفهم أن سياساتها غير مقبولة.

واتهم وزير الخارجية السعودي إيران بممارسة سياسة توسعية في المنطقة من خلال دعمها لحزب الله اللبناني وحركة حماس الإسلامية بالأراضي الفلسطينية، والرئيس السوري بشار الأسد والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وأكد الجبير أن أصل كل النزاعات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، هي الثورة الإسلامية التي اندلعت في إيران عام 1979 وأطاحت بالشاه لتأسيس جمهورية إسلامية تنشر أفكارها وتعتبر الشيعة مواطنين، على حد تعبيره.

كما ندد وزير الخارجية السعودي بالمشكلات التي تراها حكومته في الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا) والذي تشكك فيه الإدارة الأمريكية الحالية وترفضه إسرائيل منذ البداية.

وأكد الجبير أن الاتفاق لم يغير من "الموقف العدائي" لطهران في المنطقة، داعيا الجمهورية الإسلامية للالتزام بالقوانين والقيم والأعراف الدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الصراحة على عين ميكا الأحد 18 فبراير 2018 - 22:33
وماذا انتم فاعلون دولة اصبحت لها قوة ردع وصناعة عسكرية ونووية وتذخلها في سوريا والعراق ولبنان واليمن سوى لحماية مصالحها. اجمعو الاموال حتى ياتي الرئيس الامريكي القادم لتمديد مرحلة حكمكم.
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49
2 - مرتن بري دو كيس الأحد 18 فبراير 2018 - 22:38
وهل اسرائيل ليست خطرا على ااخليج العربي برمته...من خلق ااحرب في العراق واطاح بصدام؟ من يفتت سوريا..؟ من يقتل ابناء فلسطين كل يوم..؟ ومادا عن النووي الاسرائيلي؟...بمباركة امريكية..وعربية..اسرائيل اصبحت عاصمتها القدس.....فهل من مدافع عن ثالث الحرمين؟....."لن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.." .....ومن يتولهم منكم فهو منهم...صدق الله العظيم.
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39
3 - marokkii الأحد 18 فبراير 2018 - 22:45
عوض ان تتحدو مع الدول المسلمة كتركيا وباكستان وماليزيا.الدول الأخرى الصاعدة كالمغرب والخليج العربي لكي تتحدو ضد الانتهازيين الطامعين في خيرات العرب المسلمين استقبلتم ترامب بالملايير وقرر تهويد القدس الشريف.
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32
4 - كريم الأحد 18 فبراير 2018 - 22:51
والله مهزلة ،كيف يطالب هذا الشخص بأن تتوقف إيران عن دعم حركة حماس،كأني أسمع نتانياهو يتحدث وليس وزير الحرمين الشريفين.
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38
5 - بوجمعة الأحد 18 فبراير 2018 - 22:54
اني اخجل من نفسي عندما يتحدت وزير في دولة مكتوب على علمها لاالاه الا الله محمد رسول الله ايران عدوة وحماس عدوة والاخون المسلمين اعداء اما طرانب والصهاينة فهم اعز الاصدقاء وكل هدا من اجل العروش لا حول ولا قوة الا بالله
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34
6 - hammouda الأحد 18 فبراير 2018 - 22:58
vous donnez une mauvaise aux arabes non de golf.
Iran est un pays malin et puissante .Les Iraniens se développent et avancent rapidement.
Ils utilisent le cerveau pas comme vous .Vous dépensez des milliers des milliards sans développement.
Je suis sunit et j'encourage l'Iran tout simplement car il se développe.
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11
7 - harrokki الأحد 18 فبراير 2018 - 23:12
Qui a trahi Sadam ? Qui a accueilli l'ancien dictateur tunisien ? Qui a aidé à reverser morssi ? Qui a mis Hamas sur la liste des terroristes ? Qui a aidé à détruire la Libye ? Qui finance la guerre en Syrie ? Qui détruit le Yémen?? La seul guerre gagnée par les arabes de Hizbollah c'est grâce à l'Iran , grâce à l'Iran les israéliens ne violent plus l'espace aérien des pays arabes .....vous êtes la source de tous les problèmes du monde arabe
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11
8 - oueld hmidou الأحد 18 فبراير 2018 - 23:22
L Iran israël et la Turquie sont tous les mêmes car ils ne sont pas arabes et leur objectif c est détruire l Irak la Syrie et le Yémen et leur conflit entre eux sauf du cinéma et hier l Iran a demande a la Syrie de signer un accord pour récupérer les pertes de son intervention pour sauver Béchar comme l a fait la russie
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-9
9 - محمد بن علي الأحد 18 فبراير 2018 - 23:31
عجيب أمر هذا الرجل،يستنجد بسيدته أمريكا التي ابتزته وأخذت منه ملايير الدولارات وتحالف مع عدوة الاسلام والعرب اسرائيل للضغط على ايران ،فلماذا تستنجدوا من أسيادكم لضرب ايران فقوموا أنتم بهذا الدور ألستم ممن تدعون أنكم تدافعون عن المسلمين السنة ؟فايران قوية لأن عائداتها من الغاز والنفط جزء منها يذهب للصناعات الحربية والبحت العلمي ،أما أنتم تفكرون في فروجكم وبطونكم ..فلتذهبوا الى مزبلة التاريخ
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13
10 - مغربي الأحد 18 فبراير 2018 - 23:56
إيران تعتبر قوة إقليمية لها ثقل حجمها شأنها شأن الشقيقة العربية السعودية وتركيا بالشرق الأوسط كما أن لها دور منوط بها و لكنها توظف استراتيجياتها لخدمة مصالحها عبر الوكلاء بالدقة متناهية وبعيدة عن فزاعة حقوق الانسان وباتت تشكل خطرا على استراتجيات الكبار بالجوار قبل الصغار وهذا غير مرغوب فيه لدى كبار حسب لغة مصالحهم التي تعد فوق كل اعتبار حاليا على المدى المتوسط و البعيد التي يتبادلون من أجلها الادوار في شتى قضايا العالمية و بالتالي كل مؤشرات تذل ان الشرق الاوسط على حافة الهاوية بل مقبل على حرب شعواء بين اقوياء مؤدى عنها مسبقا خصوصا بعد فشل بعض مخططات مبطنة الخبيثة مما تسبب في التغيير استراتجيات بالسرعة حول الاخير وهذا واضح المعالم من خلال الاصطفافات و التحالفات وصراعات والتصريحات والقرارات وغيرها التي طرأت و تطرأ بين الفينة وأخرى بين كبار بشأنه خصوصا أن الأخير منبع لثروات كنز هائل للأموال و سوق مربحة لشريكات بمختلف المجالات على رأسها شريكات الأسلحة وبالتالي السلم و السلام بعيد منال بالاخير لانه يعني كساد بل خسائر فادحة لهؤلاء وما خفي اعظم .
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