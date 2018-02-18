السعودية تدعو إلى زيادة "الضغط" على إيران

هسبريس - افي

دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى زيادة "الضغط" على إيران التي اتهمها بأنها مصدر كافة المشكلات التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا، منددا بوجود "أوجه قصور" في الاتفاق النووي مع طهران.

وأدلى الجبير بهذه التصريحات أثناء مداخلته في ثالث وآخر أيام مؤتمر الأمن بميونخ، حيث أكد أن سياسة المجتمع الدولي بشأن إيران يجب أن تتركز على زيادة الضغط على طهران وعزلها حتى تفهم أن سياساتها غير مقبولة.

واتهم وزير الخارجية السعودي إيران بممارسة سياسة توسعية في المنطقة من خلال دعمها لحزب الله اللبناني وحركة حماس الإسلامية بالأراضي الفلسطينية، والرئيس السوري بشار الأسد والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وأكد الجبير أن أصل كل النزاعات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، هي الثورة الإسلامية التي اندلعت في إيران عام 1979 وأطاحت بالشاه لتأسيس جمهورية إسلامية تنشر أفكارها وتعتبر الشيعة مواطنين، على حد تعبيره.

كما ندد وزير الخارجية السعودي بالمشكلات التي تراها حكومته في الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا) والذي تشكك فيه الإدارة الأمريكية الحالية وترفضه إسرائيل منذ البداية.

وأكد الجبير أن الاتفاق لم يغير من "الموقف العدائي" لطهران في المنطقة، داعيا الجمهورية الإسلامية للالتزام بالقوانين والقيم والأعراف الدولية.