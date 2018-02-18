طلبة ينادون بمسيرات ضد انتشار الأسلحة بأمريكا

هسبريس - متابعة

دعا المراهقون الناجون من إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بفلوريدا الأسبوع الماضي إلى مسيرات في واشنطن وعبر الولايات المتحدة الشهر القادم لدعم قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة.

وقال كاميرون كاسكي، 17 عاما، وهو أحد طلاب مدرسة "مارجوري ستونيمان دوجلاس" الثانوية لشبكة (إيه بي سي نيوز): "سنقوم بتنظيم مسيرة سويا كطلبة يستجدون الرحمة من أجل حياتنا".

وأطلق مجموعة المراهقين الذين ينظمون المسيرات التي يُطلق عليها "مسيرة من أجل حياتنا" موقعا على الانترنت طالبوا فيه الكونغرس "بإقرار تشريع في الوقت المناسب لمعالجة قضايا العنف المسلح المنتشرة في بلادنا بشكل فعال".

واعترف نيكولاس كروز، وهو طالب سابق في المدرسة الثانوية، 19 عاما، باقتحام المبنى يوم الأربعاء الماضي وفتح النار بسلاح شبه آلي، مما أسفر عن مقتل 17 تلميذا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن تلك المأساة أعادت إشعال النقاش حول الأسلحة النارية في الولايات المتحدة التي لديها واحدة من أعلى معدلات حالات القتل المرتبطة بالسلاح بين الدول المتقدمة.

وخرج، يوم السبت، مئات من تلاميذ المدارس إلى شوارع فورت لودرديل، وهى مدينة تقع على بعد 30 كيلومترا جنوبي موقع إطلاق النار الأسبوع الماضي، للمطالبة بقوانين صارمة حول الأسلحة.