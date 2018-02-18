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الرئيسية | خارج الحدود | طلبة ينادون بمسيرات ضد انتشار الأسلحة بأمريكا

طلبة ينادون بمسيرات ضد انتشار الأسلحة بأمريكا

طلبة ينادون بمسيرات ضد انتشار الأسلحة بأمريكا
هسبريس - متابعة
الأحد 18 فبراير 2018 - 23:50

دعا المراهقون الناجون من إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بفلوريدا الأسبوع الماضي إلى مسيرات في واشنطن وعبر الولايات المتحدة الشهر القادم لدعم قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة.

وقال كاميرون كاسكي، 17 عاما، وهو أحد طلاب مدرسة "مارجوري ستونيمان دوجلاس" الثانوية لشبكة (إيه بي سي نيوز): "سنقوم بتنظيم مسيرة سويا كطلبة يستجدون الرحمة من أجل حياتنا".

وأطلق مجموعة المراهقين الذين ينظمون المسيرات التي يُطلق عليها "مسيرة من أجل حياتنا" موقعا على الانترنت طالبوا فيه الكونغرس "بإقرار تشريع في الوقت المناسب لمعالجة قضايا العنف المسلح المنتشرة في بلادنا بشكل فعال".

واعترف نيكولاس كروز، وهو طالب سابق في المدرسة الثانوية، 19 عاما، باقتحام المبنى يوم الأربعاء الماضي وفتح النار بسلاح شبه آلي، مما أسفر عن مقتل 17 تلميذا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن تلك المأساة أعادت إشعال النقاش حول الأسلحة النارية في الولايات المتحدة التي لديها واحدة من أعلى معدلات حالات القتل المرتبطة بالسلاح بين الدول المتقدمة.

وخرج، يوم السبت، مئات من تلاميذ المدارس إلى شوارع فورت لودرديل، وهى مدينة تقع على بعد 30 كيلومترا جنوبي موقع إطلاق النار الأسبوع الماضي، للمطالبة بقوانين صارمة حول الأسلحة.

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1 - كلاشنكوڤ الاثنين 19 فبراير 2018 - 00:24
فعلا ظاهرة تستحق إعادة النظر فيها لاسيمى أن المعنيون بالامر هم من صغار المجتمع ،فالمذنب الوحيد في هذه القضية هم اباطرة السلاح والذين نصفهم في الكونگرس الأمريكي فلا يحركون ساكنا فمصالحهم تجني الملايير من هذه التجارة ،الحمد لله أن المغرب أو بالأحرى تلاميد المغرب وطلابه ،فلو كان السلاح متوفرا في أيدينا لأَبدنا بعضنا بعضاً لأننا شعوب مقهورة تنفجر عند أي سبب حتى وإن كان تافها ،فهاته الجرائم في أمريكا والتي تتجرع من كأس سمها الذي أذاقته للمسلمين ،فالله ينتقم منهم شر إنتقام ،بأن يقتلو أبناءهم بأيديهم
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