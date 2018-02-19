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كُتّاب وآراء
رئيس وزراء المجر يهدد بإغلاق منظمات اللاجئين
هدد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بإغلاق المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
وقال أوربان، في خطابه السنوي حول حالة البلاد : "اذا لم يتوقفوا عن أنشطتهم الخطيرة، فإننا سنطردها ببساطة من أراضينا مهما كانت (تلك المنظمات) قوية أو غنية".
ويبدأ البرلمان المجري يوم الثلاثاء مناقشة التشريعات، التي من شأنها أن تفرض أعباء جديدة على المنظمات غير الحكومية العاملة مع اللاجئين وحتى حظرها بشكل صريح.
ومع ذلك، ومن أجل تمرير التشريع، تحتاج حكومة أوربان إلى أغلبية الثلثين، وهو أمر لا تملكه حاليا في البرلمان.
ووفقا لمشاريع القوانين التي نشرت الأسبوع الماضي على موقع البرلمان، ستدفع هذه المنظمات ضريبة بنسبة 25% على جميع التمويل الأجنبي، وقد يتم منع عمالها من دخول مراكز اللاجئين بالقرب من حدود البلاد.
وسيتعين على المنظمات التي تشملها هذه التشريعات أيضا تسجيل نفسها لدى وزارة الداخلية، التي قد تفرض غرامات أو ترفض عملها بشكل قانوني في المجر.