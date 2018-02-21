آثار "بريكست" على حياة البريطانيين .. الانتقال أو تغيير الجنسية

روبان ميلار*

يستعدّ مزارعون وموسيقيون، مقاولون وطلاب، مواطنون ومهاجرون، قبل أكثر من عام من تاريخ استحقاق بريكست، للتحولات التي ستطرأ على حياتهم إثر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

"وكالة فرانس برس" التقت خمسة بريطانيين يعيشون في بلدهم وخمسة آخرين يقطنون في دولة أوروبية، إضافة إلى خمسة أوروبيين في المملكة المتحدة. وهم قد يؤيدون أو يعبرون عن استيائهم من التصويت لصالح بريكست، بحسب أوضاعهم الشخصية وآرائهم السياسية. وفيما يخشى البعض أن يضطر إلى بيع شركته، يسعى آخرون إلى الحصول على جنسية جديدة.

في مدريد، يصعب على البريطاني مات دايفس (32 عاما) تصوّر كيف سيكون مستقبله. يقول: "أشخاص من عمري يبدؤون بالبحث عن الاستقرار في حياتهم وبوضع خطط على المدى البعيد (...) لكن هذا صعب بالنسبة إليّ، لا أريد أن أخطط لما بعد 29 مارس 2019، لا أعرف ماذا سيحصل بعد هذا التاريخ".

في المملكة المتحدة، تطرح الجالية البولندية الكبيرة أيضا أسئلة حول مستقبلها. وتؤكد الصحافية البولندية غوسيا بروشال، التي تقطن في بيتربورو وسط انجلترا، أن "بريكست يؤثر على كافة جوانب حياتنا". وتسأل عن "الآلية التي يجب اتباعها للحصول على إقامة دائمة".

في إيرلندا الشمالية، يدير وليم لينش، البالغ 63 عاما، شركة لاستثمار المحار، يصدر غالبيته الى فرنسا ويفكر في نقل شركته بضعة كيلومترات، إلى جمهورية إيرلندا، في حال فرض رسوم جمركية بعد بريكست. وأوضح قائلا: "لا يمكن أن أسمح لنفسي بالانتظار حتى اللحظة الأخيرة لأقوم بذلك".

الانتقال أو تغيير الجنسية؟

في المقابل، يعبر بيب سيمبسون، راعي الخراف في منطقة كومبريا في شمال انجلترا، عن تأييده بريكست. ويتهم بروكسل بجعل المفاوضات "معقدة قدر المستطاع" لتجنب أن تحذو دول أخرى حذو المملكة المتحدة، ويدرك أنه سيخسر المساعدات الأوروبية فيما يستعدّ لتغيير عمله وافتتاح نزل.

غيّر المستشار البريطاني اندرو كيتلي، البالغ 41 عاما، حياته وانتقل إلى ميونيخ في ألمانيا في فبراير 2017، ويقول: "لم نكن نرغب في العيش في بلد يتمزق".

في بولندا المجاورة، لم يعد برنابي هارورد الذي يعيش في وارسو منذ 2005 يفكر في العودة إلى المملكة المتحدة وقدم طلب الحصول على الجنسية البولندية، وقال: "كل ما حصل أحبطني وجعلني أشعر بأن بلدي لم يعد نفسه".

كذلك الأمر بالنسبة لايميلي ماكينتوش التي قدمت طلب الحصول على الجنسية. تعمل هذه البريطانية البالغة 30 عاما في مكتب البيئة الأوروبي في بروكسل، وتريد أن "تبقى مواطنة أوروبية"، وقالت: "أشعر بأنني أسكتلندية، بريطانية، أوروبية، وآمل في أن أصبح بلجيكية قريبا".

ويسلك مهاجرون أوروبيون آخرون المسار نفسه لكن من الضفة الأخرى للمانش. تعيش غابرييل زومورو البالغة 32 عاما في المملكة المتحدة منذ أن بلغت سنّ الرشد، بعد أن كبرت في رومانيا. وقد قدمت بطلب الحصول على الجنسية البريطانية. وأوضحت الشابة الحاصلة على شهادة في المحاسبة في انجلترا وتعمل في كينت قائلة: "أشعر حاليا بأنني في داري هنا".

"أشعر بأنني أوروبي"

توجه أوساط الأعمال انتقاداتها إلى الغموض القانوني الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر ريتشارد ستون، مدير شركة استثمارات في بورصة لندن، أنه "من المهم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وبسرعة، لكي تتضح الرؤية لدى الشركات".

وقال ستون الذي صوّت لصالح بريكست: "أشعر بخيبة أمل عندما أرى أن الأمر يأخذ هذا القدر من الوقت. ما زلت إيجابيا، سنحصل على اتفاق إلا أن العملية مؤلمة فعلا".

ومنذ إجراء الاستفتاء، نجت شركته التي تستخدم حصرا الجنيه الإسترليني من تقلبات أسعار الصرف، إلا أن هذه الحالة لا تنطبق على لوران فور، بائع الخمر الفرنسي الذي يملك حانة في لندن.

وبسبب انخفاض سعر العملة، وجد نفسه مضطرا إلى تقليص هوامشه. وأكد أنه "إذا لم يسمح رقم المبيعات بتغطية النفقات، يجب أن نتوقف". ويدرك أنه قد يغادر بريطانيا "كحل أخير".

يحاول أستاذ الموسيقى في "رويل كوليدج اوف ميوزيك" في لندن ديمتري سكارلاتو، وهو قائد فرقة موسيقية إيطالي يبلغ 40 عاما، أن يحافظ على نظرة إيجابية رغم مخاوفه من المستقبل، ويقول: "الأمر الجيد الوحيد في هذه القضية هو أنها جعلتني أشعر فعلا بأنني أوروبي".