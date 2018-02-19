مملكة الأردن تستقطب أزيد من 5 ملايين سائح‎

هسبريس - متابعة

ارتفع إجمالي عدد السياح الذين توافدوا على مملكة الأردن خلال العام الماضي، بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بالعام 2016.

وحسب صحيفة (الغد) الأردنية، فإن إجمالي عدد السياح الذي دخلوا المملكة خلال العام الماضي، بلغ حوالي 5.193 مليون سائح مقارنة مع 4.778 مليون سائح خلال العام الذي سبقه.

وسجل عدد سياح المبيت ارتفاعا خلال 2017 إلى حوالي 4.216 مليون سائح مبيت مقارنة مع 3.858 مليون سائح خلال العام 2016، وبنسبة بلغت 9.3 في المائة.

وبخصوص عدد سياح اليوم الواحد، يضيف المصدر، فشهد أيضا ارتفاعا خلال العام الماضي وبنسبة 6.2 في المائة ليبلغوا حوالي 976.960 سائح مقارنة مع 920.090 سائح خلال العام 2016.

وذكرت الصحيفة أن السعوديين، تصدروا الجنسيات الأكثر زيارة للأردن خلال العام الماضي، تلاهم الأمريكيون، فيما حل الإسرائيليون في المرتبة الثالثة.