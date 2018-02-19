انهيار كومة قمامة ينهي حياة 17 فردا بالموزامبيق

هسبريس ـ رويترز

قال مسؤولون موزمبيقيون إن ما لا يقل عن 17 شخصا لاقوا حتفهم، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين في العاصمة ، عندما انهارت كومة قمامة ارتفاعها 15 مترا بسبب الأمطار الكثيفة.

ودفنت كومة القمامة سبعة منازل تحتها في حي هولين الفقير، الذي يبعد عشرة كيلومترات عن وسط مابوتو، وقال مسؤولون إن "المنازل بنيت بشكل غير قانوني، وسبق أن طلبت السلطات من السكان مغادرتها".