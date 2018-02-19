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انهيار كومة قمامة ينهي حياة 17 فردا بالموزامبيق
الاثنين 19 فبراير 2018 - 15:40
قال مسؤولون موزمبيقيون إن ما لا يقل عن 17 شخصا لاقوا حتفهم، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين في العاصمة ، عندما انهارت كومة قمامة ارتفاعها 15 مترا بسبب الأمطار الكثيفة.
ودفنت كومة القمامة سبعة منازل تحتها في حي هولين الفقير، الذي يبعد عشرة كيلومترات عن وسط مابوتو، وقال مسؤولون إن "المنازل بنيت بشكل غير قانوني، وسبق أن طلبت السلطات من السكان مغادرتها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Abdessamad الاثنين 19 فبراير 2018 - 16:27
في إفريقيا، كما هو الحال في البلدان النامية، يشهد إنتاج النفايات زيادة كبيرة، يصل إلى 250 مليون طن سنويا. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى الهجرة القروية،و إزدياد عدد السكان (بسبب الإنجاب العشوائي)، وتوسيع نطاق الأنشطة التي تولد النفايات،وتغيير طريقة الاستهلاك. مما يتطلب جملة من الإجراءات الملموسة ترمي إلى إدخال عنصر الاحترافية في قطاع يواجه العديد من الصعوبات التي تؤدي إلى تدهور البيئة. عدة دول إفريقية تعاني من مشاكل بيئية و صحية خطيرة بسبب التدبير السيئ للنفايات ....جبال النفايات السامة تعتبر أكبر خطر يهدد البيئة و سلامة كوكبنا و صحة الإنسان ...حسب إحصائيات منظمة الصحة فمعظم الأمراض و الأوبئة التي تعاني منها الشعوب الإفريقية بسبب النفايات و جبال النفايات السامة القاتلة .
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