24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0312:4615:5118:2019:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. "ما تقيش ولدي" تحتضن عائلات ضحايا الاعتداءات (5.00)

  2. مسمار جحا (5.00)

  3. ساجد يتتبع أشغال توسيع في مطار محمد الخامس‎ (5.00)

  4. حركة 20 فبراير.. بعد سبع سنوات (5.00)

  5. التأمين على الحياة يرفع حجم معاملات تأمين الوفاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مفتي السعودية يدعو كاتبا إلى "التوبة من آرائه"

مفتي السعودية يدعو كاتبا إلى "التوبة من آرائه"

مفتي السعودية يدعو كاتبا إلى "التوبة من آرائه"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 01:45

دعا مفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الكاتب محمد السحيمي إلى "التوبة من الآراء التي أطلقها بشأن دعوته لتقليص أعداد المساجد في المملكة".

واعتبر آل الشيخ، في تصريح لجريدة "عكاظ" السعودية، نوصف المساجد بـ"الضرار" من قبل السحيمي "فكرا سيئا ورأيا خاطئا".

يذكر أن "مسجد الضرار هو كل مسجد بني لمضارة المسلمين وأذيتهم، وألحق به العلماء ما بني من المساجد رياء وسمعة".

ولفت مفتي السعودي الانتباه إلى أنه "لو تأمل صاحب هذا الرأي ما قاله لعلم إنه أخطا". وأكد أن "المساجد بيوت الله وتقام فيها شعائره"، معتبرا أن "كثرتها علامة خير، وعد كثرة المساجد في المملكة علامة مميزة".

وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، مطلع الأسبوع، ايقافها السحيمي وإحالته للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية بالوزارة.

جاء الإيقاف غداة تصريحات تلفزيونية طالب فيها السحيمي بتقليص عدد المساجد، واصفا إياها بأنها "مساجد ضرار". وقال: "في كل حي مسجد ضرار، يفترض أن المساجد تقلص، أئمة المساجد يتذمرون من قلة عدد المصلين، عندنا مسجد لكل مواطن".

كما انتقد الكاتب محمد السحيمي بث الآذان عبر مكبرات الصوت، مشيرا إلى أنه "يزعج الأطفال ويثير الفزع في الناس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الحسين الأربعاء 21 فبراير 2018 - 02:27
وهنا في المغرب امثال هاؤلاء كثيرون كتاب شغلهم الشاغل هو محاربة كل ماله علاقة بالتدين فتحت لهم الدولة الابواب على مصرعيه بحجة حقوق الانسان وباسم حرية التعبير.
منذ يومين قال أحدهم ان استيقاض الاولاد لصلاة الفجر وانصاتهم لخطبة الجمعة فيه مضرة على الاولاد.
واذا تكلم خطيب في امر من الامور هاجموه وطلبو من الوزارة اعفائه من الخطابة ومحاكمته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - عادل ابو العدالةا الأربعاء 21 فبراير 2018 - 03:16
البطل السحيني هو اشرف من 99% من شيوخ الوهابية التكفيرية و ان شيوخ الوهابية التكفيرية قد جعلوا السعودية آخر بلد متحضر في العالم بعد ايران و اول بلد متخلف في العالم بعد ايران. عندما اعلن الحصار على العراق بعد غزو الطاغية صدام للكويت و اعلان الطاغية صدام عن حملته الايمانية و كثر بناء المساجد و الناس تموت من الجوع و الفقر و العازة , صرح كثير من رجال الدين العراقيين بالخلسةبان من يبني مسجدا في هذا الحال ليس له بيتا في الجنة و لن يقبل الله منه هذا المسجد , و الان كم هم عدد الجياع المسلمين في العالمو الا تستحي يا ايها المفتي الجاهل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.