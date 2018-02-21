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كُتّاب وآراء
مفتي السعودية يدعو كاتبا إلى "التوبة من آرائه"
دعا مفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الكاتب محمد السحيمي إلى "التوبة من الآراء التي أطلقها بشأن دعوته لتقليص أعداد المساجد في المملكة".
واعتبر آل الشيخ، في تصريح لجريدة "عكاظ" السعودية، نوصف المساجد بـ"الضرار" من قبل السحيمي "فكرا سيئا ورأيا خاطئا".
يذكر أن "مسجد الضرار هو كل مسجد بني لمضارة المسلمين وأذيتهم، وألحق به العلماء ما بني من المساجد رياء وسمعة".
ولفت مفتي السعودي الانتباه إلى أنه "لو تأمل صاحب هذا الرأي ما قاله لعلم إنه أخطا". وأكد أن "المساجد بيوت الله وتقام فيها شعائره"، معتبرا أن "كثرتها علامة خير، وعد كثرة المساجد في المملكة علامة مميزة".
وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، مطلع الأسبوع، ايقافها السحيمي وإحالته للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية بالوزارة.
جاء الإيقاف غداة تصريحات تلفزيونية طالب فيها السحيمي بتقليص عدد المساجد، واصفا إياها بأنها "مساجد ضرار". وقال: "في كل حي مسجد ضرار، يفترض أن المساجد تقلص، أئمة المساجد يتذمرون من قلة عدد المصلين، عندنا مسجد لكل مواطن".
كما انتقد الكاتب محمد السحيمي بث الآذان عبر مكبرات الصوت، مشيرا إلى أنه "يزعج الأطفال ويثير الفزع في الناس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
منذ يومين قال أحدهم ان استيقاض الاولاد لصلاة الفجر وانصاتهم لخطبة الجمعة فيه مضرة على الاولاد.
واذا تكلم خطيب في امر من الامور هاجموه وطلبو من الوزارة اعفائه من الخطابة ومحاكمته.