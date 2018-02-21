بنك دبي الإسلامي يُدرج صكوكاً بقيمة مليار دولار

هسبريس - متابعة

أعلنت بورصة "ناسداك دبي" قيام بنك دبي الإسلامي، أكبر مصرف إسلامي في الإمارات، بإدراج صكوك بقيمة مليار دولار.

وأضافت البورصة المالية العالمية بالشرق الأوسط، في بيان، أن الإدراج الجديد جرى تنفيذه ضمن برنامج البنك لإصدار صكوك بقيمة 5 مليارات دولار.

ويرفع هذا الإدراج القيمة الإجمالية لإدراجات صكوك بنك دبي الحالية في ناسداك إلى 5.25 مليارات دولار، ليتجاوز بذلك أي جهة إصدار إماراتية أخرى، بعدد 6 إصدارات، وفق البيان.

وأشار المصدر إلى أن العائد على الإصدار الحالي سجل 3.625 بالمائة، ويستحق بعد مرور خمس سنوات.

وكان آخر ادراج لصكوك من بنك دبي الإسلامي بقيمة مليار دولار في مارس من العام الماضي، سبقها إصدار بقيمة 1.5 مليار دولار في 2016، و1.750 مليار دولار في 2015، ومليار دولار في 2013.

وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في بورصات دبي الآن نحو 53.47 مليار دولار، لتكون بذلك القيمة الأكبر مقارنة مع أي مركز إدراج في العالم.

و"ناسداك دبي"، التي تقدم خدماتها للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، مملوكة لشركة سوق دبي المالي بمقدار الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم.

وبنك دبي الإسلامي، الذي تأسس في عام 1975، يعتبر أول مصرف إسلامي في الإمارات وأقدم بنك يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى العالم.

وتمتلك حكومة دبي حصة 30 بالمائة في بنك دبي الإسلامي، من خلال مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة الإمارة.