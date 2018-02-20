العثور على حطام طائرة المنكوبة في جبال إيران

هسبريس - متابعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم العثور على حطام الطائرة الإيرانية، التي فقدت أول أمس الأحد بينما كان على متنها 66 شخصا، اليوم الثلاثاء في منطقة جبلية بوسط إيران.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن مروحيات القوة الجوفضائية التابعة لهذا الجهاز عثرت صباح اليوم على حطام الطائرة المنكوبة في مرتفعات جبل دنا.

وأكد قسم الإنقاذ التابع للهلال الأحمر الإيراني أيضا العثور على حطام الطائرة "ATR-72" التابعة لشركة طيران (أسمان) الإيرانية بهذه المنطقة، وتحديدا بقمة نوقل.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني عن توجه أربع مروحيات إلى موقع الحادث لانتشال جثامين ركاب وطاقم الطائرة.

وكان 66 شخصا على متن الطائرة واعتبروا في عداد الموتى يوم الأحد، ولم يتم العثور على الحطام إلا اليوم بسبب أحوال الطقس السيء.

وتركزت أعمال البحث في جبل دنا بسلسلة زاجروس، الواقعة بين محافظتي أصفهان ومحافظة كهكيلويه وبوير أحمد.

وشارك في أعمال البحث قوات من الشرطة والجيش والحرس الثوري، إلا أن المروحيات لن تتمكن قبل ذلك من الاقتراب من موقع الحادث بسبب الطقس السيء.

وكانت الطائرة المنكوبة قد أقلعت من مطار مهرآباد الدولي في طهران الساعة 08:00 ت م (04:30 ت ج) من صباح الأحد باتجاه مدينة ياسوج جنوب غربي البلاد، واختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها بـ50 دقيقة تقريبا.