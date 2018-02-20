24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:38
|07:04
|12:46
|15:50
|18:19
|19:34
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- إصلاح الإدارة يجمع بن عبد القادر بوفد غاني
- هدم منزل يضع أسرة مغربية أمام التشرد بسبتة
- غرق طفلين وسط حوض مائي بآيت اعميرة
- "موثق" حراك الريف يعود إلى "مسيرة الأكفان" و"طنطنة الأواني"
- ساجد ولشكر يدعمان الحكومة
الحق في حماية الحياة الخاصة الرقمية .. مسألة قانونية أم حقوقية؟ (5.00)
"نقابة الأموي" تحتجّ في ذكرى "20 فبراير" على "استعباد" المغاربة (5.00)
- أوروبا تتجه إلى إلغاء التوقيت الصيفي .. هل يأتي الدور على المغرب؟ - (127)
- هذه عقوبات تنتظر مرتكبي العنف والتحرش الجنسي ضد المغربيات - (50)
- الوكيلي: التدين السلفي يزحف في المغرب عبر إقحام الرقية الشرعية - (41)
- العثماني: الحكومة لا تسير برأسين .. والانسجام يسود داخل الأغلبية - (39)
- هل يسعى الاتحاد الأفريقي إلى التدخل بدور أكبر في نزاع الصحراء؟ - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثور على حطام طائرة المنكوبة في جبال إيران
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم العثور على حطام الطائرة الإيرانية، التي فقدت أول أمس الأحد بينما كان على متنها 66 شخصا، اليوم الثلاثاء في منطقة جبلية بوسط إيران.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن مروحيات القوة الجوفضائية التابعة لهذا الجهاز عثرت صباح اليوم على حطام الطائرة المنكوبة في مرتفعات جبل دنا.
وأكد قسم الإنقاذ التابع للهلال الأحمر الإيراني أيضا العثور على حطام الطائرة "ATR-72" التابعة لشركة طيران (أسمان) الإيرانية بهذه المنطقة، وتحديدا بقمة نوقل.
وأعلن الهلال الأحمر الإيراني عن توجه أربع مروحيات إلى موقع الحادث لانتشال جثامين ركاب وطاقم الطائرة.
وكان 66 شخصا على متن الطائرة واعتبروا في عداد الموتى يوم الأحد، ولم يتم العثور على الحطام إلا اليوم بسبب أحوال الطقس السيء.
وتركزت أعمال البحث في جبل دنا بسلسلة زاجروس، الواقعة بين محافظتي أصفهان ومحافظة كهكيلويه وبوير أحمد.
وشارك في أعمال البحث قوات من الشرطة والجيش والحرس الثوري، إلا أن المروحيات لن تتمكن قبل ذلك من الاقتراب من موقع الحادث بسبب الطقس السيء.
وكانت الطائرة المنكوبة قد أقلعت من مطار مهرآباد الدولي في طهران الساعة 08:00 ت م (04:30 ت ج) من صباح الأحد باتجاه مدينة ياسوج جنوب غربي البلاد، واختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها بـ50 دقيقة تقريبا.