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كُتّاب وآراء
طهران تنتقد السويد عقب تجنيس مدان بالتجسس
انتقدت إيران رسميا السويد لمنحها الجنسية إلى أستاذ جامعي إيراني محكوم عليه بالإعدام في إيران بتهمة التجسس، كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.
فقد منحت السويد أحمد رضى جلالي الجنسية الأسبوع الماضي، وهو متخصص في طب الطوارئ أقام في السويد. وكان جلالي أستاذا زائرا في جامعة فريي ببلجيكا عندما تم اعتقاله خلال زيارة إلى إيران في أبريل 2016.
وأدين المعني بالأمر بنقل معلومات حول مسؤولين اثنين في الملف النووي الإيراني إلى الموساد الإسرائيلي، مما ساهم في اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن القرار السويدي "غريب جدا وغير متسق ومشكوك فيه"، وأن سفير السويد في طهران قد استدعي في هذا الصدد.
وقال قاسمي، في بيان نشر على موقع الوزارة في الانترنيت، إن "احتجاجا شديد اللهجة قد نقل الى السفير السويدي في شأن قرار الحكومة السويدية منح الجنسية إلى شخص اعترف بالتجسس لحساب الموساد والنظام الصهيوني والمشاركة في قتل علماء إيرانيين".