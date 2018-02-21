انتشال نصف جثث ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة

هسبريس - متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، انتشال نحو نصف جثث ضحايا الطائرة المنكوبة التي تحطمت قبل 3 أيام جنوب غربي البلاد، وأودت بحياة 66 شخصًا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عن عباس بهشتي، قائم مقام منطقة جبال دنا، بمنطقة "سميرم" (محافظة أصفهان/ وسط)، إنه "تم العثور على 32 جثة بحلول اليوم".

من جهته، قال إسماعيل نجار، رئيس منظمة إدارة الأزمات في إيران، إنه "سيتم نقل جميع الجثث إلى مدينة ياسوج، عاصمة محافظة كهكیلویة وبویر خلال يومين".

وأضاف أن "عمليات نقل الجثث بدأت صباح اليوم"، لافتا إلى أنه "في حال عودة ظروف الطقس القاسية، قد تحتاج عمليات النقل المزيد من الوقت"

وأمس الثلاثاء، أعلن أحمد علی أحمدي، محافظ كهكیلویة وبویر، انتشال "30 جثة من ضحايا الطائرة في مكان سقوطها بعد تحسن حالة الطقس".

وأوضح أنّ "عمليات البحث تمت عبر إرسال فرق الإغاثة برًا، بسبب عدم استقرار الظروف الجوية ووعورة المنطقة".

يشار أنه تم إرسال 20 فريقا مكون كل منه من 4 أشخاص إلى مرتفعات "بازن بير" في سلسلة جبال دنا، مكان السقوط، للبحث عن جثث الضحايا ونقلها.

وسقطت طائرة إيرانية من طراز "أيه تي أر 72" في منطقة جبلية وعرة، أثناء توجهها من طهران إلى مدينة یاسوج (جنوب غرب)، بعد اختفائها عن الرادار عقب إقلاعها بـ50 دقيقة.