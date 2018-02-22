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الرئيسية | خارج الحدود | واشنطن: روسيا تدخلت في الرئاسيات الأمريكية

واشنطن: روسيا تدخلت في الرئاسيات الأمريكية

واشنطن: روسيا تدخلت في الرئاسيات الأمريكية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 22 فبراير 2018 - 00:00

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، لكن دون أن يؤثر ذلك على نتائجها.

وأضافت ساندرز، إنه "من الواضح جدا تدخل روسيا في الانتخابات، ومن الواضح جدا أيضًا أن هذا التدخل لم يسفر عن أي تأثير".

وتابعت: "من الأمور الواضحة أيضاً أن حملة ترامب لم تتواطأ مع الروس بأي طريقة في هذه العملية (التدخل الروسي)".

جاءت تصريحات "ساندرز" تعقيبا على تساؤلات صحفية حول موقف الرئيس، دونالد ترامب، من اتهام وزارة العدل لـ 13 شخصًا و3 كيانات روس بالتدخل رسميا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، والحياة السياسية برمتها منذ عام 2014.

وأردفت بالقول: "الرئيس لم يقل أن روسيا لم تتدخل، بل ما قال إن هذا التدخل لم يؤد إلى أي تأثيرات، وإن التدخل لم يتم بالتأكيد بمساعدة حملته الانتخابية".

وفي السياق، شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على كون ترامب "صعبا للغاية مع روسيا". وتابعت: "الرئيس ساعد على الدفع بتخصيص 700 مليار دولار لإعادة بناء جيشنا، وأؤكد لكم أن روسيا ليست متحمسة لذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الوجدي الخميس 22 فبراير 2018 - 00:11
لي فهم شي حاجة يشرح لنا جزاه الله خيرا ،
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9
2 - المغرب المفبرك الخميس 22 فبراير 2018 - 00:34
ليس ببعيد أن يكون حكَّام العرب ((طائرة بدون طيار)) إذ أن التحكم عن بعد أصبح علم يدرَّس في السياسة
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6
3 - سام الخميس 22 فبراير 2018 - 02:38
تدخل روسيا كان بالتجسس على الحزب الديموقراطي و بالتالي تزويد ترامب بالمعلومات حول الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون و هو ما مكن ترامب بضرب منافسته في نقط ضعفها حيث كان يعرف مسبقا حتى خطبها و عليه يكون فوز ترامب تغلب عليه طابع المنافسة الغير الشريفة
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3
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