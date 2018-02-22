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كُتّاب وآراء
واشنطن: روسيا تدخلت في الرئاسيات الأمريكية
قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، لكن دون أن يؤثر ذلك على نتائجها.
وأضافت ساندرز، إنه "من الواضح جدا تدخل روسيا في الانتخابات، ومن الواضح جدا أيضًا أن هذا التدخل لم يسفر عن أي تأثير".
وتابعت: "من الأمور الواضحة أيضاً أن حملة ترامب لم تتواطأ مع الروس بأي طريقة في هذه العملية (التدخل الروسي)".
جاءت تصريحات "ساندرز" تعقيبا على تساؤلات صحفية حول موقف الرئيس، دونالد ترامب، من اتهام وزارة العدل لـ 13 شخصًا و3 كيانات روس بالتدخل رسميا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، والحياة السياسية برمتها منذ عام 2014.
وأردفت بالقول: "الرئيس لم يقل أن روسيا لم تتدخل، بل ما قال إن هذا التدخل لم يؤد إلى أي تأثيرات، وإن التدخل لم يتم بالتأكيد بمساعدة حملته الانتخابية".
وفي السياق، شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على كون ترامب "صعبا للغاية مع روسيا". وتابعت: "الرئيس ساعد على الدفع بتخصيص 700 مليار دولار لإعادة بناء جيشنا، وأؤكد لكم أن روسيا ليست متحمسة لذلك".