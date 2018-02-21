جيش مصر يقتل 4 متطرفين ويعتقل آخرين بسيناء

هسبريس - متابعة

أعلن الجيش المصري اليوم الأربعاء عن مقتل أربعة "تكفيريين" واعتقال 112 شخصا مشتبها بهم، في إطار عملية أمنية واسعة النطاق للقضاء على الإرهاب بدأت في التاسع من فبراير/شباط بشمال ووسط شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر.

وأوضح المتحدث العسكري، تامر الرفاعي، في بيان صادر اليوم على صفحته الرسمية على (فيسبوك) ان القوات قضت على "التكفيرييين شديدي الخطورة" عقب تبادل لإطلاق بين الجانبين خلال مداهمة، كما ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر بحوزتهم.

وأشار البيان إلى ان المعتقلين الـ112 من المطلوبين على ذمة قضايا والمشتبه بهم، وأن القوات دمرت أيضا 350 ملجأ ووكرا ومخزنا تم ضبطها خلال عمليات التمشيط.

وأضاف أن القوات البحرية الخاصة قامت "بتأمين المسرح البحرى والمسطح المائي أمام مناطق العمليات، مع استمرار تفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها للتأكد من خلوها من أى عناصر إرهابية هاربة أو أسلحة أو ذخائر، مع فرض السيطرة الكاملة على كافة الاإتجاهات الإستراتيجية"..

ومنذ بدء العملية الأمنية، قتل 71 عنصرا مشتبها به وثلاثة جنود، وتم اعتقال نحو 1800 شخص، وفقا للمعلومات الصادرة عن المتحدث العسكري.

وتحارب القوات المسلحة المصرية منذ أواخر 2014 الجماعات المسلحة المتشددة بشمال ووسط سيناء، وبينها "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والتي مددت نشاطها إلى خارج شبه الجزيرة.