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كُتّاب وآراء
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قضاء فرنسا يقرر مواصلة احتجاز طارق رمضان
الخميس 22 فبراير 2018 - 21:12
رفضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، طعنا تقدم به المفكر السويسري الشهير طارق رمضان، المتهم بالاغتصاب، من أجل إطلاق سراحه لأسباب صحية.
وكانت المحكمة كلفت، قبل إصدار قرارها، خبيرا طبيا قال أن "الوضع الصحي لرمضان لا يتعارض مع احتجازه في سجن فلوري ميروجيس، في الضاحية الباريسية".
وقال المفكر، البالغ من العمر 55 عاما، إنه يعاني خصوصا من التصلب اللوحي، ورفض نقله من السجن والمثول أمام المحكمة في جلسة مغلقة اليوم الخميس.
ووجهت إلى رمضان، في الثاني من فبراير الحالي، اتهامات باقتراف جريمتي اغتصاب استنادا إلى وقائع جرت شهر أكتوبر 2009، بمدينة ليون، وفي مارس وأبريل 2012 بالعاصمة باريس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - abdou الخميس 22 فبراير 2018 - 21:27
Quand t il s'agit d'un Musulman la justice Française perd ses pédales, les juges deviennent aveugles.
Après le grand et long combat contre Triq Ramadan et après ses victoires dans toutes les interviews sur les écrans, la ministères de le gouvernement n'a pas trouver de solution que monter un cou contre lui. Mais soyez sûre c'est la vraie justice qui va gagner et pas l'injustice française
Après le grand et long combat contre Triq Ramadan et après ses victoires dans toutes les interviews sur les écrans, la ministères de le gouvernement n'a pas trouver de solution que monter un cou contre lui. Mais soyez sûre c'est la vraie justice qui va gagner et pas l'injustice française
2 - amazighi100% الخميس 22 فبراير 2018 - 21:33
Il l'a bien méritée. Il y a de quoi. Cela ne m'étonne guerre de lui. Nous devrions faire de même et se méfier de lui.
تعليق غير لائق
-124
3 - ضحايا خلف الأكمة الخميس 22 فبراير 2018 - 21:39
انها الشجرة التي تخفي الغابة اذا تجرأت ضحيتان عن التقدم بشكوى ضد المتهم فهذا دليل على أن هناك الكثيرات اثرن السكوت خوفا من مجتمع غير متراحم او زوج لن يتفهم انها كانت ضحية استدراج ولم تكن راغبة في الرجل .
تعليق غير لائق
-109
4 - Oujdi From USA الخميس 22 فبراير 2018 - 21:43
لو كان أمر الرجوع إلى سنوات خلت من أجل إلصاق تهمة لشخص ما تطبق على الجميع، كونوا على يقين أن رؤوس كبيرة جداً جداً سيتم اطاحتها بسبب ليلة حمراء في بار أو حانة. القضية أصبحت مفروشة أكتر من لفرشة نفسها. وقضية رمضان دينية سياسية بإمتياز. شياطين الإنس أخطر بكثير من الجن. حفظك الله يا رمضان وكل أنقياء أتقياء هذا الكوكب الأرض.
5 - أصيل الخميس 22 فبراير 2018 - 21:44
الحاجة الوحيدة التي أريد أن أعرفها هي كيف تم آخر إغتصاب على حسب قولهم 2012 و يتم التبليغ عنه 20١8، كيف يمكن تأكيده طبيا؟ و كيف سنعلم أن هذه المرأة المغتصبة تقول الحقيقة و ما الدليل الذي تقدمه؟ و أين كانت مختفية كل هذه المدة؟
تعليق غير لائق
121
6 - العدالة للجميع الخميس 22 فبراير 2018 - 21:56
ليكن طارق رمضان أو غيره يجب ان تأخد العدالة مجراها أن كان بريئا سيظهر ذلك وان كان مذنبا فلا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون مسلما كان أو على أي معتقد
تعليق غير لائق
-45
7 - انت كمان معلم الخميس 22 فبراير 2018 - 22:00
اكيد انه اصطادوه بنفس صنارة المجرد . داع صيته كداعية متنور فوضعوا له فخا قضاءيا للاسف وقع فيه
8 - Anti-bigots الخميس 22 فبراير 2018 - 22:04
à 1 - abdou
Il ne s'agit pas d'un musulman, il s'agit d'agression sexuelle commise par un frère musulman de fabrication britannique sur le territoire français ... point à la ligne.
Arrête ton délire, il n' y a pas d'injustice dans ton pays peut-être ?! Adresse-toi au ministère de la justice français et à celui de de ton pays et déclenche le chronomètre ! Ton Tariq Ramadan a des avocats, et ils ne vont pas se gêner s'ils avaient des arguments solides ... autres que " je suis musulman donc j'ai tous les droits y compris de sauter sur toute femme qui bouge" ... Bfff
Il ne s'agit pas d'un musulman, il s'agit d'agression sexuelle commise par un frère musulman de fabrication britannique sur le territoire français ... point à la ligne.
Arrête ton délire, il n' y a pas d'injustice dans ton pays peut-être ?! Adresse-toi au ministère de la justice français et à celui de de ton pays et déclenche le chronomètre ! Ton Tariq Ramadan a des avocats, et ils ne vont pas se gêner s'ils avaient des arguments solides ... autres que " je suis musulman donc j'ai tous les droits y compris de sauter sur toute femme qui bouge" ... Bfff
تعليق غير لائق
-42
9 - بوجيدي الخميس 22 فبراير 2018 - 22:09
لطارق رمضان أقول:
سلام للطيبين والطيبات،سلام للمدرسين منهم والمدرسات، سلام للمربين منهن والمربيات.
سلام لحملة الأقلام ومن تتعب لهم في الأقسام الأقدام،سلام لمن يرسمون بالبسمة والتشجيع ويلونون الأحلام،سلام منكم، سلام لكم، وسلام عليكم، ودمتم ودام ودكم.
سلام للطيبين والطيبات،سلام للمدرسين منهم والمدرسات، سلام للمربين منهن والمربيات.
سلام لحملة الأقلام ومن تتعب لهم في الأقسام الأقدام،سلام لمن يرسمون بالبسمة والتشجيع ويلونون الأحلام،سلام منكم، سلام لكم، وسلام عليكم، ودمتم ودام ودكم.
10 - simo الخميس 22 فبراير 2018 - 22:17
لا زلت أتذكر تعاليق المغاربة عندما تم القبض على سعد المجرد بتهمة الإغتصاب
الكل كان يدافع على القضاء الفرنسي و على أنه قضاء نزيه
لكن عندما تم القبض على الإخواني طارق رمضان الكل يتهم القضاء الفرنسي و أنه قضاء مُسَيّسْ
الكل كان يدافع على القضاء الفرنسي و على أنه قضاء نزيه
لكن عندما تم القبض على الإخواني طارق رمضان الكل يتهم القضاء الفرنسي و أنه قضاء مُسَيّسْ
تعليق غير لائق
-35
11 - البيضاوي الخميس 22 فبراير 2018 - 22:29
يظن نفسه في مصر او المغرب او اي بلد اسلامي ..
القضاء في فرنسا وفي كل الدول المتقدمة لا يتساهلون ابدا في قضية الاغتصاب والتحرش وخصوصا بالنساء والأطفال القاصرين ..
اصحاب هده الجراءم يتشدد معهم القضاء كثيرا هناك.
القضاء في فرنسا وفي كل الدول المتقدمة لا يتساهلون ابدا في قضية الاغتصاب والتحرش وخصوصا بالنساء والأطفال القاصرين ..
اصحاب هده الجراءم يتشدد معهم القضاء كثيرا هناك.
تعليق غير لائق
-39
12 - راس الكورة الخميس 22 فبراير 2018 - 22:40
أصبح هذا العالم مقرفا وبدون ضوابط. عالم كله مؤامرات وخبث. كثر الأشرار وقل الأخيار. لعل الساعة آتية عن قريب.
13 - asmoun01 الخميس 22 فبراير 2018 - 22:51
ازدواجية المعايير، "مغني مغربي" متهم في قضية اغتصاب فرنسية متابع في حالة صراح.
أما طارق رمضان دو الخلفية الإسلامية يتم اعتقال و تمديد فترة اعتقال إلى أجل غير معلوم هذا إن لم يتم الحكم عليه في ظرف قياسي.
طبعا إنها الديمقراطية العرجاء، أو ديمقراطية على المقاس.
تبا لكم
أما طارق رمضان دو الخلفية الإسلامية يتم اعتقال و تمديد فترة اعتقال إلى أجل غير معلوم هذا إن لم يتم الحكم عليه في ظرف قياسي.
طبعا إنها الديمقراطية العرجاء، أو ديمقراطية على المقاس.
تبا لكم
14 - Subhana Allah الخميس 22 فبراير 2018 - 22:56
Salam alikum
Mr.Tariq Ramadan est un etre fidele a ses principes...Arretez de jouer les juges...MOSSAD et ses pions veulent detruire a petit feu Prof.T. Ramadan... et dechirer sa famille...mais ils pourront jamais parce qu'Allah swt est avec lui ... Mr. Ramadan est un grand et il le restera inshaAllah.
Pour ceux qui parlent de la justice francaise , mais qu'est ce que vous savez?SVP! Cessez de jouer les connaisseurs de tout...
Mr.Tariq Ramadan est un etre fidele a ses principes...Arretez de jouer les juges...MOSSAD et ses pions veulent detruire a petit feu Prof.T. Ramadan... et dechirer sa famille...mais ils pourront jamais parce qu'Allah swt est avec lui ... Mr. Ramadan est un grand et il le restera inshaAllah.
Pour ceux qui parlent de la justice francaise , mais qu'est ce que vous savez?SVP! Cessez de jouer les connaisseurs de tout...
15 - khaled الخميس 22 فبراير 2018 - 23:06
Des témoignages accablants de femmes abusées ont fait le tour du monde. Des enregistrement audio de la voix de triq ramadan circulant sur le net d'une vulgarité sans limite. Tariq ramadan n'est en fin pas différent d'Ahmed Mansour, le journaliste d'Al jazeera, celui qui profité d'une jeune femme marocaine par le biais d'un faux mariage....ou d'un Fizazi... et bien d'autres..
تعليق غير لائق
-13
16 - محند الجمعة 23 فبراير 2018 - 01:59
قلو الله اعلم. راه حتى هو إنسان مشي ملك. إلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لي مبشر بالجنه.
17 - chihab الجمعة 23 فبراير 2018 - 02:35
تتبجحون بأن فرنسا هي دولة الحق والقانون القضاء الفرنسي نتن ومتعفن مثل السياسيين فرنسا من أكبر الدول عداء للإسلام والمسلمين وهذا واضح من خلال تتبع قنواتهم الإعلامية وعنصريتهم المقيتة إتجاه كل ما هو مسلم تلفيق المتهم عادة قديمة أكل عليها الدهر وشرب
18 - عزالدين الجمعة 23 فبراير 2018 - 03:40
الرجل بريء و القضية مفبركة:
1- المدعية تتهمه بانه اغتصابها سنة 2012 فالماذا لم ترفع دعوى ضده في حينها. عادة عندما تتعرض اي امرأة الاغتصاب تتوجه مباشرة لي رفع دعوى قضائية. لأن الاذلة تكون مازالت موجودة و أهمها السائل المنوي، وأيضا الاضرار التي يتعرض لها مهبل المرأة عند الاغتصاب بالقوة يمكن إثباتها بخبرة طبية.
2- المرأة تقول ان الرجل لذيه علامة عند جهازه التناسلي نتيجة لحادث كان قد تعرض له. و هنا نتساءل كيف لاحظت هذه العلامة والمعروف أن المرأة عند الاغتصاب لا تدقق و لا ترى حتى قضيب المغتصب الا اذا كانت راضية و مطاوعة له. و حتى ان سلمنا انها لاحظت هذه العلامة عند اغتصابها كما تقول، فهذا ليس بدليل قاطع لان العلامة نتيجة حادث وهنا ستجد الكثير من المقربين منه وغيرهم يعلمون بوجود هذه العلامة خصوصا ان كان دخل المستشفى عند تعرضه لهذا الحادث. او يمكن تصويره من طرف المخابرات الصهيونية و هو عار في غرفته في احد الفنادق ولاحظوا هذه العلامة.
1- المدعية تتهمه بانه اغتصابها سنة 2012 فالماذا لم ترفع دعوى ضده في حينها. عادة عندما تتعرض اي امرأة الاغتصاب تتوجه مباشرة لي رفع دعوى قضائية. لأن الاذلة تكون مازالت موجودة و أهمها السائل المنوي، وأيضا الاضرار التي يتعرض لها مهبل المرأة عند الاغتصاب بالقوة يمكن إثباتها بخبرة طبية.
2- المرأة تقول ان الرجل لذيه علامة عند جهازه التناسلي نتيجة لحادث كان قد تعرض له. و هنا نتساءل كيف لاحظت هذه العلامة والمعروف أن المرأة عند الاغتصاب لا تدقق و لا ترى حتى قضيب المغتصب الا اذا كانت راضية و مطاوعة له. و حتى ان سلمنا انها لاحظت هذه العلامة عند اغتصابها كما تقول، فهذا ليس بدليل قاطع لان العلامة نتيجة حادث وهنا ستجد الكثير من المقربين منه وغيرهم يعلمون بوجود هذه العلامة خصوصا ان كان دخل المستشفى عند تعرضه لهذا الحادث. او يمكن تصويره من طرف المخابرات الصهيونية و هو عار في غرفته في احد الفنادق ولاحظوا هذه العلامة.
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