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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يتهم واشنطن بتمويل "الإرهاب" في سوريا

أردوغان يتهم واشنطن بتمويل "الإرهاب" في سوريا

أردوغان يتهم واشنطن بتمويل "الإرهاب" في سوريا
هسبريس - إفي
الجمعة 23 فبراير 2018 - 13:45

انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الولايات المتحدة جراء دعمها للميليشيات الكردية في سوريا، وأدان خطط واشنطن لمنح مئات الملايين من الدولارات لجماعات "إرهابية".

وقال الرئيس التركي "إذا أعطيتم دعما بـ500 أو 550 مليون دولار لميزانية الإرهابيين، هل علينا أن نقول إنه أمر صائب، وأنكم تسيرون في الطريق الصحيح؟" في إشارة لتمويل الولايات المتحدة لـ"وحدات حماية الشعب"، وهي ميليشات كردية حليفة لواشنطن تقاتل ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وشدد اردوغان "سيمر هذا الصيف حاميا على الإرهابيين ومن يدعمونهم"، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء عملية "غصن الزيتون" في عفرين، ستواصل القوات التركية نحو منبج، المنطقة السورية الاخرى الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الكردية، والتي خلافا لعفرين، تنتشر فيها قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة.

وأكد "سنطهر منبج أولا من الإرهابيين وبعدها سنتحول إلى شرق (نهر) الفرات لتأمينه لنا ولأشقائنا السوريين".

وشدد الرئيس التركي أنه وبعد 35 يوما من العملية العسكرية، التي شهدت تحييد 1873 إرهابيا، أصبحت تركيا تسيطر على مساحة تقارب 415 كلم في عفرين، نحو 20% من أراضيها.

وتابع "نأمل أن نطهر عفرين من الإرهابيين في وقت قريب وأن نعيد مئات الآلاف من السوريين (الذين يعيشون) في بلادنا إلى منازلهم".

وأشار إلى أن الجيش السوري سيسيطر على عفرين "في أقرب وقت ممكن" وبعدها سيواصل "استراتيجيته الجديدة".

وتختلف تركيا مع واشنطن بخصوص دعم الأخيرة لوحدات حماية الشعب، الأمر الذي أدى إلى تدهور في العلاقات بين البلدين الحليفين بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكانت هذه القضية واحدة من الأسباب الرئيسية لزيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي إلى تركيا، والتي اختتمت بتعهد بوضع آليات لإعادة بناء علاقة تقول أنقرة إنها وصلت لمرحلة حرجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغربي الجمعة 23 فبراير 2018 - 13:58
هههه يبدو أن تركيا نسيت أنها أيضا تدعم الإرهاب ضد السوريين، والدليل هو تدمير حلفائها من روس وإيرانيين لسوريا
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-23
2 - آسفي الجمعة 23 فبراير 2018 - 14:03
اردوغان وترامب في خان واحد من سمح للمسلحين بدخول لي سوريا في بدايت الآزمة الآبرياء هما ضحايا الاولين أو الإخرين .
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-10
3 - متامل الجمعة 23 فبراير 2018 - 14:04
يقول المثل الشعبي: " اللي حفر شي حفرة، يطيح فيها" هذا ثمرة تدخلاتكم في شؤون الغير بادخالكم الدواعش عبر الحدود التركية السورية. أمريكا لات تقة فيها. هم اصحاب مصالح.
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-5
4 - ن م الجمعة 23 فبراير 2018 - 14:39
تركيا اتفقة مع امريكا فتفقة امريكا علاتركيا.
هنا العكس. لم تتفق اران مع امريكا فتفقة امريكا مع اران
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-7
5 - تحب تفهم الجمعة 23 فبراير 2018 - 15:00
والله تحب تفهم تدوخ، في الأسبوع الماضي وقعت دولة أردوغان اتفاقية مع المريكان ووصفوهم بالحليف الاستراتيجي...وفي السنة الماضية اتهمت تركيا المريكان بإيواء عدوها الأول الذي تتهمه تركيا بتدبير المحاولة الانقلابية،..هل المريكان عدو استراتيجي أم حليف استراتيجي؟...تحب تفهم تدوخ
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17
6 - الاوراس الجمعة 23 فبراير 2018 - 15:28
ا ردكان الكل فايق بيه ما بقا يصدق خرجاته اللتي لا يهتم بها احد ما بقي يصدق هذ البهلوان الا الاخوان المتئسلمين المغفلين
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4
7 - rachida الجمعة 23 فبراير 2018 - 15:44
الكثير من دول العالم ساهم ولازال يساهم في خراب سوريا وادخال ارهابيي العالم اليها وعلى راسهم توركيا اردوغان الحليف الاساسي لواشنطن والاتحاد الاوربي . والسيد اردوغان لازال يحاول ان يغنم شيءا من الاراضي السورية لكن الجيش العربي السوري والجيش الشعبي له بالمرصاد . يا سيد اردوغان امن توركيا هو امن جيرانكم فحاول ان تتخلص من المشروع الصهيو امريكي في المنطقة .
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